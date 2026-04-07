Jake Paul is klaar met leugens over hem en Jutta Leerdam: ‘Dit moet stoppen’

Jake Paul is boos op Nederlandse media en dat heeft alles te maken met zijn (verbroken?) relatie met schaatsster Jutta Leerdam.

Jake Paul heeft zich op X luid en duidelijk uitgesproken. „Ik zie dat de Nederlandse media liegen over mijn verloofde Jutta en mij”, schrijft de Amerikaanse bokser over zijn relatie met Jutta Leerdam. Hij reageert mogelijk op de geruchten van (voormalig) roddelkoningin Yvonne Coldeweijer. Die meent te weten dat de twee hun verloving verbroken hebben.



Seeing the Dutch media lying about my fiancé Jutta and I. There is so much false information being spread about Jutta in the past years. It needs to stop. — Jake Paul (@jakepaul) April 6, 2026

Jake Paul vs ‘een betrouwbare spion’

„Er wordt al jaren zoveel valse informatie over Jutta verspreid. Dit moet stoppen”, gaat Jake Paul verder in zijn bericht. Coldeweijer, de vrouw achter het eerder gestopte juicekanaal Lifeofyvonne, deelde gisteren het gerucht dat Leerdam „gedumpt” zou zijn door Jake Paul. „Jake heeft haar twee weken geleden thuis afgezet, de ring van haar afgepakt en heeft de verloving en dus ook de relatie verbroken”, schrijft ze op basis van „een zeer betrouwbare spion”.

Jake Paul (29) en Jutta Leerdam (27) hebben sinds het voorjaar van 2023 een relatie. Het stel verloofde zich in maart 2025. Leerdam vierde Pasen bij haar familie, is in de video boven dit artikel te zien. Zonder haar Jake.

Metro schreef eerder over de reality-serie van Jake Paul en zijn broer Logan. De conclusie op tv-rubriek Blik op de Buis: 'Jutta Leerdam moet de serie redden'.

