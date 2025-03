Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Julia had lang acné, bedacht daar zelf iets op en verkoopt nu 250.000 producten per jaar

Waar de één op 30-jarige leeftijd nog studeert of dagelijks naar kantoor rijdt, runt een ander op haar 27ste al zes jaar een bedrijf in huidproducten, Clay and Glow. Dat kwam allemaal omdat Julia Veer veel last had van acné. Ze heeft de ellendige jeugdpuistjes echter omgezet in iets positiefs: een uitstekend lopend bedrijf in huidverbeterende producten die zij zelf zo nodig had.

Hoe krijg je het ondernemen op heel jonge leeftijd allemaal voor elkaar? Dat vraagt Metro regelmatig aan een jongere in Jong en Ondernemend.

Julia in Jong en Ondernemend

Naam: Julia Veer

Leeftijd: 27 jaar

Woonplaats: Den Haag, opgegroeid in Hoofddorp

Functie: sinds 2019 met businesspartner Randy Feliz eigenaar van het merk Clay and Glow, een bedrijf in probleemoplossende producten voor alle huidtypes. Verkoopt online en sinds 2020 in alle ICIPARISXL-winkels in de Benelux. Lanceerde vijftien producten, heeft een klantenbestand van zo’n 150.000 mensen en verkocht in 2024 250.000 producten. Clay and Glow heeft acht werknemers, waarvan drie stagiairs.

Studie na de middelbare school: „Een jaar communicatie aan de Haagse Hogeschool, maar ik besteedde toen veel aandacht aan twee webshops. Ik besloot een tussenjaar te doen, maar dat werd een héél lang tussenjaar.”



Jong en Ondernemend door acné

Hoe ging dat, van acné tot een eigen bedrijf?

„Ik had een hele lastige huid tijdens mijn puberteit, vooral rond mijn 15e stond mijn huid in de fik. Ik probeerde qua producten van alles om van de acné af te komen, maar het was het allemaal niet voor mij. Ik reageerde heftig op de producten die er waren en als iets wel enigszins hielp, dan had het zo’n onaantrekkelijke apothekerslook. Toen ben ik zelf dingen gaan proberen, heb veel onderzoek gedaan en ben met experts gaan praten. Ik had nog geen enkel idee van skincare, totaal geen ervaring. Maar na heel veel onderzoek en vooral testen, testen, testen, was daar dan opeens toch het Pink Clay Mask, een roze kleimasker. Mijn probleem was niet meteen weg, maar mijn huid werd al snel veel rustiger. Mijn huid is nu zoals ik het had gewild en bovendien zijn we 150.000 klanten verder.”

Mijn vader vroeg me of ik soms in sprookjes geloofde en adviseerde me om wel voorzichtig te doen.

Waar komt jouw ondernemersbloed vandaan?

„Mijn businesspartner is een echte ondernemer, die wakkerde het vuurtje aan. Ik had vanaf mijn 18e twee webshops in bikini’s en kleding, maar die kon ik verkopen aan Amerikanen in Houston. Mijn vader vroeg me of ik soms in sprookjes geloofde en adviseerde me om wel voorzichtig te doen. Mijn ouders zijn niet zo ondernemend, hoewel mijn vader het wel had gewild, maar hij durfde geen risico te nemen. Hij had al kinderen en een hypotheek, maar ik was 18 en naïef. Wat had ik te verliezen? Mijn jonge leeftijd was een voordeel, want wat kon me gebeuren? Het worst case scenario was terug naar school, maar wat is daar nou erg aan?”

‘Ik vertel mijn eigen acné-verhaal’

Hoe onderscheid je je in een wereld met ongetwijfeld veel concurrentie?

„Op het gebied van skincare-producten is er inderdaad veel concurrentie. Ik zit zelf echter middenin de doelgroep, ik bén door de eerdere acné mijn doelgroep en dus eigenlijk ook klant. Mijn verhaal over acné deel ik, jonge meiden kunnen zich daar in vinden. Bovendien gebruiken we met Clay and Glow alleen natuurvriendelijke ingrediënten. Als iemand iets van ons heeft geprobeerd, zijn ze meestal overstag. 60 procent van de klanten keert terug, dat zegt veel.”

Heb je ook ‘normale tienerdingen’ gedaan of was de blik ook toen gericht op ondernemen?

„Ik heb nooit een echte studententijd met veel uitgaan gehad, maar was vooral gefocust op mijn doel. Nu ben ik 27 en kan ik leuke dingen doen. Je vindt me dan niet in een barretje, maar ik kan leuke vakantiereizen maken na zes jaar heel hard werken. Als vrienden me op Koningsdag belden met de vraag wat ik aan het doen was en of ik ook kwam, dan zei ik ‘dat komt volgend jaar wel weer’.”

Jong en ondernemend zonder een euro te lenen

Heb je als startende ondernemer veel steun gehad, of heb je alles zelf uitgezocht?

„Buiten het werken en onderzoeken met experts, heb ik vooral zelf alles uitgezocht. Als zij op mijn pad kwamen, gaven ze me ideeën en inzichten. Ik heb letterlijk nooit ook maar één euro van iemand of van een bank geleend. Dat vond ik een beetje een eng idee. Inmiddels heb ook oogkleppen opgezet, want íedereen geeft maar adviezen. Inmiddels denk ik dat ik het zelf ook wel goed weet. Ik bewandel liever mijn eigen pad, met mijn eigen fouten. Daarbij denk ik vrij gemakkelijk ‘het komt wel goed’.”

Mijn eigenwijsheid en niet willen luisteren, is misschien wel de grootste valkuil.

Een ondernemerspad kan valkuilen bevatten. Hoe is die van jou tot nu toe verlopen?

„Ik kom nog elke dag valkuilen tegen. Mijn eigenwijsheid en niet willen luisteren, is misschien wel de grootste valkuil. Met het opschalen van het bedrijf vind ik voorraadbeheer lastig, zeker omdat ik alleen met eigen geld werk. Als je geen voorraad hebt, gaan mensen bij een concurrent zoeken. Ik heb weleens gehad dat ik een product een half jaar niet voorradig had, maar ik heb ook een keer 80.000 stuks van iets besteld terwijl dat helemaal niet nodig was.”

Kun je er inmiddels naar tevredenheid van leven?

„Vanaf het begin al, al at ik toen vooral noedels en ging ik niet op vakantie. Nu heb ik de vrijheid waarvoor ik altijd zo hard heb gewerkt. Hard werken brengt je vooruit.”

‘Je leert niets van dingen die je niet hebt gedaan’

Je bent jong en ondernemend, maar je hebt nu dus tijd om daarnaast andere leuke dingen te doen?

„Ja en daarbij vind ik reizen het allerleukste wat er is. Ik ben net terug van Bali. Van andere culturen en mensen leer ik heel veel. Verder ben ik meer gaan sporten. Ik behoor echt tot de Gen Z-generatie, dus je vindt me in pilatesklasjes. Ik bouw ook weer meer aan vriendschappen en vind bellen met vriendinnen fijn. Door het ondernemen zei ik vaak ‘nee’ als ze me meevroegen, maar na tien keer ‘nee’ vragen ze je de elfde keer natuurlijk niet meer. Nu vind ik dat er meer bestaat dan alleen maar werken.”

Wat is je levensmotto?

„Eigenwijsheid werd vroeger als iets negatiefs ervaren, maar mij helpt het. Als iemand zegt dat iets niet kan, doe ik er juist alles aan tot het eventueel wel kan. Ik probeer en zie dan wel hoe het loopt. Mijn motto is daarbij: je leert niets van dingen die je niet hebt gedaan.”

Als er nu ergens een jonge Julia rondloopt die de droom heeft om te gaan ondernemen. Wat zou je haar als advies willen meegeven?

„Neem niet al te grote risico’s. Ik zie mensen hun baan weggooien en met 0 euro beginnen. Je zou kunnen zeggen dat ik het ook zo heb gedaan, maar het was toch anders. Ik had twee webshops waarbij ik alles heb geleerd over bijvoorbeeld branding en marketing. Daarna kwam pas het merk Clay and Glow. Het beste advies komt volgens mij van de Amerikaanse zakenvrouw Sara Blakely. Zij zei: ‘Dream big, start small, scale fast‘.”

