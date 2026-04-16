Trump kondigt bestand aan tussen Libanon en Israël

Israël en Libanon hebben ingestemd met een bestand van tien dagen. Dat maakte de Amerikaanse president Donald Trump bekend via zijn platform Truth Social.

Het bestand zou om 23.00 uur Nederlandse tijd moeten ingaan. Trump zegt „uitstekende gesprekken” te hebben gehad met de leiders van Israël en Libanon. Trump zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Libanese president Joseph Aoun in het Witte Huis te hebben uitgenodigd „voor de eerste betekenisvolle gesprekken tussen Israël en Libanon sinds 1983”.

De twee landen hebben nog niet gereageerd op de berichten. Media meldden recent nog dat het veiligheidskabinet in Israël nog in gesprek is over een mogelijk staakt-het-vuren in Libanon.

Niet terugtrekken

Een Israëlische functionaris zei tegen persbureau Reuters dat Israël niet van plan is om troepen terug te trekken uit het zuiden van Libanon tijdens een staakt-het-vuren.

Gevechten tussen Hezbollah en Israël dreigden een eerder gesloten staakt-het-vuren tussen Israël en Iran in gevaar te brengen. Verschillende landen riepen daarom op om ook Libanon te betrekken bij een vredesplan voor de regio.

ANP

