Nederland juicht om gouden Jutta Leerdam, maar op X regent het azijn om blije Rob Jetten

Nederlandse sportliefhebbers hebben gisteravond massaal gejuicht en meegeleefd met de gouden en dolgelukkige Jutta Leerdam. Op social media klonk veel waardering voor de wereldster op de Olympische Winterspelen in Milaan. Ook toekomstige premier Rob Jetten stak zijn verwondering niet onder stoelen of banken; en daarna regende het azijn.

Met een Olympisch record pakte Jutta Leerdam op een ongelooflijke manier de gouden medaille. Ongelooflijk, omdat landgenote Femke Kok twee ritten eerder al een Olympisch beste tijd had geschaatst en amper te klokken leek. Jutta Leerdam keek al vier jaar naar deze ruim 1 minuut schaatsen uit en moest nu écht aan de bak. Dat lukte wonderwel. Kok won zilver, de Japanse Takagi – ook een favoriet – brons.

Al het gemopper rond Leerdam en het eerst niet te woord staan van de pers, leek vergeten. In een volgeplakt TeamNL-huis danste zij er gisteravond op los (in de video hierboven kun je dat moment zien).

Jetten: ‘Jutta Leerdam en Femke Kok laten zien wat mogelijk is’

Bekend en onbekend Nederland uitte online zijn of haar waardering voor de sportprestatie. Ook toekomstig premier Rob Jetten, die gistermiddag zijn team van ministers en staatssecretarissen compleet had, is trots op Jutta Leerdam. De schaatsster heeft zijn ‘Aan de slag‘, de naam van het coalitieakkoord van D66, CDA en VVD, in elk geval letterlijk opgepakt, al hintte Jetten daar niet op. Hij meldde wel: „Wat een geweldige race van Jutta Leerdam en Femke Kok op de 1000 meter! NL Topsport op het allerhoogste niveau: snelheid, focus passie én lef! Jullie laten zien wat er mogelijk is met talent, keihard werken en doorzettingsvermogen. Trots op wat jullie vandaag hebben laten zien op het ijs en voor heel Nederland.”

Ook andere politici postten blije tweets. Onder hen Geert Wilders („BAM”) en demissionair (nu nog) premier Dick Schoof („Goud en zilver voor Nederland bij de 1000 meter vrouwen. Geweldig!! Van harte gefeliciteerd Jutta Leerdam en Femke Kok!”).



𝗗𝗜𝗧 𝗜𝗦 𝗢𝗡𝗚𝗘𝗟𝗢𝗙𝗘𝗟𝗜𝗝𝗞! 🤩

Wat we hier zagen, was pure topsport op het allerhoogste niveau. Femke Kok rijdt een olympisch record en denkt goud in handen te hebben, maar in de slotrit doet Jutta Leerdam het omogelijke. pic.twitter.com/pBPOf2yu99 — Mee met Oranje (@meemetoranje) February 9, 2026

‘Hou het bij hockey, Rob Jetten’

Waar Nederland vooral heel erg blij was voor Jutta Leerdam (en ook Femke Kok), regende het onder het X-bericht van Rob Jetten toch azijn (vooral anoniem). „Net de punten die het kabinet mist: snelheid, focus, passie, lef”, was nog een aardige vondst van iemand die reageert. Maar meer reacties kunnen veel minder als ‘aardige vondst’ worden weggezet. „Voor de race had links massaal een hekel aan haar”, zegt iemand. „Hou het gewoon bij hockey, pik”, vindt een ander, duidend op de verloofde van Rob Jetten. En ook: „Hoezo trots? Wat heb jij er aan gedaan dan?”

„Alsof je hebt gekeken, daarnaast kende ze je vast niet”, blijkt iemand de ‘wijsheid’ in pacht te hebben. Nog één: „Robje, de CO2-uitstoot voor het aanleggen van een ijsbaan is gigantisch. Daar moet jij toch tegen zijn?” Tot slot (een van de vele): „Rob Jetten, als dit jouw bijdrage aan Nederland is, dan help je het land het meest door per direct te stoppen en te vertrekken.” Overigens is natuurlijk niet iedereen negatief over de tweet van Rob Jetten over Jutta Leerdam.

