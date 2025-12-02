Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wie gaat er naar het Eurovisie Songfestival, wordt het Davina? Meer namen zingen rond

Ondanks dat het nog verre van zeker is dat Nederland volgend jaar meedoet aan het Eurovisie Songfestival, draait de geruchtenmachine alsnog op volle toeren. Wie zijn de gedroomde kandidaten voor de inzending?

De landen die meedoen, moeten hun liedje uiterlijk op 9 maart 2026 ingeleverd hebben bij de European Broadcasting Union (EBU).

Davina Michelle topfavoriet

De Telegraaf noemt Davina Michelle, Flemming, Zoë Livay en Luna als gegadigden. Davina Michelle zou het hoogst op het verlanglijstje staan. Haar management zou zelfs hebben bevestigd dat ze een nummer heeft ingestuurd voor het liedjesfestijn. Aan RTL Boulevard liet het management weten dat er nooit iets is bevestigd over een mogelijke inzending. Zelf houdt ze de kaken stijf op elkaar.

Ook in de voorgaande jaren klonk de naam van Davina Michelle in de wandelgangen. Ze heeft al vaker gezegd dat ze openstaat voor een eventuele deelname aan het songfestival. Ze wil echter alleen meedoen als ze het geschikte nummer in handen heeft. „Ik wil echt een nummer hebben waarvan ik denk: hier kan ik mee winnen”, zei de artieste in gesprek met persbureau ANP.

🎤 Wanneer is het Eurovisie Songfestival? De jubileumeditie, de 70ste, staat gepland voor mei 2026 in Wenen, Oostenrijk. De finale vindt plaats op 16 mei in de Wiener Stadthalle, de grootste concerthal van de stad. De kaartverkoop voor het Eurovisie Songfestival begint op 13 januari.

Gaat Nederland überhaupt meedoen aan het songfestival?

Het is überhaupt nog de vraag of Nederland volgend jaar meedoet. Eerder dit jaar maakte Nederland bekend het Songfestival te boycotten als Israël deelneemt. Het ging niet alleen om de inmenging van de Israëlische regering in het evenement, maar ook om de oorlog in Gaza en „de ernstige aantasting van de persvrijheid” in Israël. Naast Nederland willen ook Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland niet naar het songfestival als Israël erbij is.

De EBU kondigde vorige maand aan een reeks wijzigingen aan te brengen in de stemprocedures. De afgelopen jaren was hier veel kritiek op, vooral rond de deelname van Israël. Verschillende deelnemende landen vroegen zich af hoe het kon dat de twaalf publiekspunten uit hun land naar Israël gingen, terwijl de vakjury’s die inzending nul punten gaven.

De EBU hoopt met het aangekondigde pakket van maatregelen dat de meeste zorgen zijn weggenomen en dat er niet hoeft te worden gestemd over Israël. De leden van de European Broadcasting Union (EBU) vergaderen deze week week over de kwestie. Nederland hakt na de bijeenkomst van donderdag en vrijdag een knoop over deelname door.

