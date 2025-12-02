Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Annemarie Jorritsma gaat fel tekeer tegen GL-PvdA en zegt dat kiezer ‘geen gelijk’ heeft

VVD-prominent Annemarie Jorritsma is bij BNR fel tekeer gegaan tegen GroenLinks-PvdA. Ook zei ze dat kiezers bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen „geen gelijk” hadden. Ze hebben ze volgens haar „niet nagedacht over de consequenties van hun stem” en hebben ze zich laten sturen door peilingen.

Jorritsma geeft de kiezer de schuld van de politieke versnippering en de moeizame kabinetsformatie.

Annemarie Jorritsma over kiezers en Douwe Bob

„De kiezer heeft allerlei partijtjes een paar zeteltjes gegeven”, zei de voormalige VVD-minister. Vaak gaat het volgens haar om one-issuepartijen die met dat beperkte aantal zetels niet zoveel kunnen bereiken. Haar eigen VVD zakte van 24 naar 22 zetels.

Dilan Yeşilgöz kwam tijdens de campagne onder vuur te liggen, omdat zij Douwe Bob van Jodenhaat beschuldigde. „Dat is wel heel groot gemaakt. Je kunt erover discussiëren of ze inhoudelijk niet een beetje gelijk had. Er werd gedaan alsof het de grootste misser in een carrière was. Dat vond ik echt zo’n onzin. Het was ongelukkig gezegd, maar ook van zijn kant. Ik vind het jammer dat hij niet ging optreden bij een stel onschuldige kinderen die er niets mee te maken hadden.”

Jorritsma hekelt peilingen

Jorritsma hekelt de rol van de peilingen in de laatste fase voor de verkiezingen. „Het ging nauwelijks over de inhoud. Het publieke debat werd voortdurend gemonopoliseerd door wie hoeveel zetels krijgt, wie met wie gaat en hoe we meerderheden krijgen. Ik zou ervoor zijn dat peilingen verboden worden in de laatste twee weken van de verkiezingen.”

In Frankrijk is het publiceren van peilingen in de laatste week voor de verkiezingen niet toegestaan. Zij denkt dat de uitslagen van de verkiezingen er hier dan héél anders hadden uitgezien. „Je hoort altijd te zeggen dat de kiezer gelijk heeft, maar ik vind dat de kiezer geen gelijk heeft.” Stemmers hebben volgens haar „niet nagedacht over de mogelijke consequenties van hun stem en zijn heel erg gestuurd door peilingen”.

D66 werd op 29 oktober de grootste partij met 26 zetels. De VVD kreeg er dus 22, GroenLinks-PvdA 20 en het CDA 18. Dat maakt de kabinetsformatie een ingewikkelde puzzel, mede doordat de VVD samenwerking met GroenLinks-PvdA uitsluit. Daardoor is er geen meerderheidscoalitie mogelijk met minder dan vijf partijen.

Toch blijft Jorritsma de blokkade van GroenLinks-PvdA fel verdedigen. Volgens haar zijn de verschillen te groot. Zij sprak consequent van „GroenLinks” en zei het PvdA-geluid te missen in de linkse fusiepartij. „Ik mis de Partij van de Arbeid daar wel een beetje in. Dat is ook precies het probleem waar de VVD mee zit.”

Met de sociaaldemocraten werkte de VVD al meerdere keren samen, onder meer toen Jorritsma zelf minister was. „GroenLinks heeft nog nooit geregeerd”, zei ze. Ook noemde zij GroenLinks-PvdA een „kleine partij”, ondanks dat het verschil 2 zetels is.

