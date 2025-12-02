Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Lidian (39) leeft in de weken zonder haar kinderen in haar auto: ‘Ik probeer van alles, maar het lukt niet’

Een gescheiden moeder die noodgedwongen regelmatig haar auto als huis heeft. Een gezin met zes kinderen dat ellenlang op zoek is naar is ‘iets groters’. Maar ook drie jongeren met een budget van een miljoen, die nog steeds moeite hebben om het huis van hun dromen op de kop te tikken.

Zij komen allemaal aan bod in de achtdelige serie Woonkoorts (BNNVARA), die je vanaf vandaag kunt streamen. Woonkoorts is de ziekte die deze Nederlanders bij wijze van spreken allemaal hebben opgelopen: ze zoeken al tijden naar een huis, maar het wil (vooralsnog) maar niet lukken. Metro bekeek de eerste aflevering voor televisierubriek Blik op de Buis.

Voor woonkoorts is maar één medicijn: een thuis.

Dat BNNVARA met de reeks komt, is in een tijd met een krappe woningmarkt die piept en kraakt hartstikke logisch. Een woningmarkt waarbij ook nog eens hoge prijzen moeten worden betaald, als je een huis wilt kopen. Metro schreef vorige week nog over het bedrag dat Nederlanders die op zoek zijn naar een huis, gemiddeld tekort komen om iets knaps te bemachtigen.

Zestien verhalen, zestien keer op zoek naar een huis

Het is even schrikken als je in de aankondiging ziet dat liefst zestien ‘gevallen’ voor Woonkoorts worden gevolgd. Is dat niet wat veel? Gelukkig wordt al snel duidelijk dat we niet met een serie te maken hebben waarbij elk verhaal gejaagd de revue passeert. Iedereen krijgt wel ruimte om goed te vertellen naar wat voor huis zij op zoek zijn, hoe hun situatie is ontstaan en wat zij tijdens hun jacht naar een huur- of koophuis allemaal tegenkomen. Een rake opmerking heeft de voice-over daarbij al snel: „Voor woonkoorts is maar één medicijn: een thuis.”

De familie Hill uit Hellevoetsluis heeft dat thuis al. We hebben het hier echter over een gezin met zes kinderen, die hun leven delen op 75 vierkante meter. Twee jaar al zijn ze op zoek naar een groter huis. Vader Marcel (57) heeft artrose en flinke moeite met de trappen in de woning. Bovendien is hij de man die voor allemaal de kost verdient. „Nee, een huis kopen is daardoor niet aan de orde.” Ze zijn wel wat plekken gestegen op de sociale-huurlijst, dus nu is het elke dag wachten op het verlossende telefoontje. „Nagelbijtend”, zegt Marcel.

De jonge Eduard staat helemaal aan het begin van een zoektocht naar een huis, of eigenlijk een kamer. Over twee weken begint zijn studie aan de VU in Amsterdam, maar woonruimte heeft hij nog niet. Hij richt zijn pijlen op studentencampus Uilenstede in Amstelveen. Een flinke groep studenten houdt daar een hospiteeravond. Omdat een van de eisen is dat kanshebbers op minstens twee uur reizen van Uilenstede moeten wonen, heeft Eduard uiteindelijk maar één concurrente. Het is bijna vreselijk om te zien, maar de woningzoeker moet speeddaten met groepjes van vier. Grappig: bij de uiteindelijke stemming met briefjes, klinkt in Woonkoorts de bekende muziek van ‘de Eilandraad’ van Expeditie Robinson.

Jong en toch een budget van 1 miljoen euro

Een totáál ander verhalen hebben de Iraanse Armia (36), zijn Israëlische verloofde Yasmin (25) en Armia’s jongere broer Arsham. Ze zijn in ooit in Brabant neergestreken en inmiddels hebben de broers zich opgewerkt tot DJ-duo dat over de hele wereld optreedt. Hun bestaan was in Iran sowieso onmogelijk geweest. Ze zijn van Brabantse dorpjes en de gemoedelijkheid gaan houden en willen daarom een villa vinden, het liefst met zwembad. Het artiestensucces heeft ze een budget van 1 miljoen euro opgeleverd, maar zelfs voor deze drie is het vinden van een geschikt huis niet even een gelopen race.

Met deze drie zul je als het kijker niet te doen hebben, die redden het natuurlijk wel. Maar in Woonkoorts zie je ook voorbeelden als twintiger Daan. Hij liep een dwarslaesie op, kan niet meer bij zijn moeder wonen en moet op zoek naar een rolstoelvriendelijk huis. Weer een heel ander verhaal heeft de Friese familie De Vries. Hun monumentale pand dat ze ooit voor 2 ton kochten, is nu 800.000 euro waard. Ze vinden het daarom tijd om te verkassen naar Spanje.

Lidian heeft vaak haar auto als huis

Wat Metro betreft springt het verhaal van de Gelderse Lidian (39) het meest in het oog. Het is bijzonder. Lidian woont de ene week met haar twee kinderen in het huis van het gezin, de andere week is ze dakloos. Haar auto biedt dan uitkomst, een prima wagen verder en absoluut geen rammelbak. Lidian is ook helemaal niet arm. Ze heeft een mooie spaarrekening door de overwaarde van het oude huis dat ze met haar ex verkocht. Maar ja, ze is elke keer blij als ze bij goedwillende vrienden mag slapen.

Lidian zoekt een huis in de Achterhoek en speurt dagelijks dezelfde huizenwebsites af, steeds met een teleurstellend resultaat. De genoemde overwaarde is mooi, maar haar eigen vermogen toch te weinig om een bank te overtuigen dat ze als alleenstaande moeder een hypotheek kan krijgen. Ze zegt: „Ik probeer van alles, maar het lukt niet. Ik heb helemaal geen eisen, al moet ik een slaapkamer met de kinderen delen.” Lidian lijkt een sterke vrouw en dat is ze ongetwijfeld ook, maar toch volgen er tranen. „Ik heb het echt zwaar, het is killing. Er is geen deur die voor me opengaat.”

Woonkoorts is nu helemaal te streamen via NPO Start.

