Na Nederland trekt nu ook Spanje zich terug uit Eurovisie Songfestival als Israël meedoet

Na Nederland, doet Spanje ook niet mee aan het Eurovisie Songfestival als Israël mag meedoen „terwijl het bloedbad in Gaza voortduurt”. Spanje is het eerste land van de zogeheten Big Five, de grote geldschieters van het evenement, dat deze beslissing neemt. Naast Spanje behoren Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Italië tot de Big Five.

De beslissing komt overigens niet onverwachts: de Spaanse minister van Cultuur had zijn twijfels al geuit over de Spaanse deelname.

Meerdere landen weigeren deelname aan Songfestival

Andere landen als Ierland, IJsland, Slovenië lieten eerder al weten niet te zullen deelnemen aan het Songfestival als Israël meedoet.

De Big Five De Big Five: Spanje, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Italië, geven het meeste geld aan het Songfestival. Zij mogen daarom de halve finales overslaan en staan altijd, ongeacht het succes van het nummer, in de finale optreden.

Ook AVROTROS besloot vrijdag dat Nederland niet mee kan doen aan het Songfestival, zolang Israël door organisator EBU wordt toegelaten. In de verklaring stelde de omroep: „AVROTROS kan de deelname van Israël in de huidige situatie niet langer verantwoorden gezien het voortdurende en ernstige menselijke leed in Gaza.”

Ondertussen stelt Israël vast te houden aan deelname aan het evenement. De European Broadcasting Union (EBU) neemt in december een beslissing.

Vormen van protest niet toegestaan

De afgelopen jaren trad de EBU wel al hard op tegen alle soorten van protest, in poging het Songfestival niet politiek te maken. Zo werd het boegeroep dat in de zaal klonk tijdens de Israëlische optredens voor de kijkers thuis weggefilterd. En zijn sinds de afgelopen editie alleen nog vlaggen van deelnemende landen toegestaan, een maatregel die lijkt bedoeld om Palestijnse vlaggen te weren.

Ook liet de EBU, ondanks de kritiek, Israël dit jaar gewoon mee doen in Bazel. De Israëlische artiest Yuval Raphael, die de aanslag van Hamas op een muziekfestival op 7 oktober 2023 overleefde, leek zelfs lange tijd favoriet voor de winst. Uiteindelijk eindigde ze op de tweede plaats.

