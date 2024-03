Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Informateur Kim Putters: ‘Klaar voor volgende stap in vorming kabinet’

Volgens informateur Kim Putters hebben de gesprekken met de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB tot resultaat geleid. Er kan nu een volgende stap in de vorming van een nieuw kabinet worden gezet met deze vier partijen. Dat zei Putters na afloop van twee dagen van gesprekken op het Hilversumse landgoed de Zwaluwenberg.

„Ik ben nu zover dat ik conclusies kan gaan trekken en mijn verslag af kan gaan schrijven. Dat zal ik morgen doen”, zei Putters dinsdagavond.

Putters sprak van twee intensieve dagen. „Ik ga morgen alles op een rij zetten.” Donderdag moet hij zijn eindverslag bij de Tweede Kamer inleveren.

Partijleiders

De vier partijleiders zaten in Hilversum voor het eerst weer met zijn vieren om tafel. „Dat was in deze informatieronde nog niet gebeurd en dat was wel nodig”, zei Putters.

Nadat NSC-partijleider Pieter Omtzigt begin februari tijdens de eerste informatieronde, onder leiding van Ronald Plasterk, was opgestapt, verzuurden de onderlinge verhoudingen. De afgelopen weken sprak Putters vrijwel alleen een-op-een met de vier politici.

Bij vertrek van het landgoed wilde BBB-partijleider Caroline van der Plas alleen kwijt dat ze „positief” gestemd is en dat er „goede gesprekken” zijn gevoerd. Omtzigt zei dat er de afgelopen dagen „heel hard is gewerkt” en verwees voor meer informatie naar Putters. Geert Wilders (PVV) en VVD-leider Dilan Yeşilgöz reden weg zonder de pers te woord te staan.

Gesprekken

De partijleiders spraken maandag van 15.00 uur tot 19.30 uur onder leiding van Putters met elkaar. Dinsdag werden de gesprekken om 09.30 uur hervat en even voor 20.00 uur afgerond.

Het is nog niet bekend wanneer de Tweede Kamer over het eindverslag van Putters debatteert. Dat wordt waarschijnlijk in de loop van volgende week.

Eindverslag

In zijn eindverslag moet Putters aangeven voor welke kabinetsvorm het meeste draagvlak is. Daarbij wordt onder meer gekeken naar een extraparlementair kabinet.

Omtzigt gaf eerder aan dat er wat hem betreft twee opties zijn voor een nieuw kabinet: gedogen of een extraparlementair kabinet. Yeşilgöz heeft het aanvankelijke standpunt van haar partij losgelaten een kabinet met de PVV alleen te willen gedogen. Ze staat open voor een extraparlementair kabinet waaraan de liberalen ook bewindspersonen willen leveren.

