Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Glennis Grace in tranen als ze over Jumbo-incident vertelt: ‘Ben vrienden kwijtgeraakt’

Glennis Grace heeft in Open Casa (met Robbert Rodenburg) een boekje opengedaan over het beruchte Jumbo-incident. De zangeres werd emotioneel toen ze vertelde over de vrienden die ze hierdoor heeft verloren.

In februari van vorig jaar raakte Glennis Grace betrokken bij een ‘incident’ in een Jumbo-supermarkt in Amsterdam. Dat zat zo: Grace zou naar de supermarkt zijn gegaan nadat haar 15-jarige zoon gewond thuis kwam „en haar meedeelde te zijn mishandeld door meerdere supermarktmedewerkers”. Volgens haar advocaat werd de zangeres toen uitgelachen en gaf ze een medewerker een duw. Andere mensen zeggen weer dat ze zou hebben geschopt en geslagen, dat ze een groep verzamelde om naar de Jumbo te gaan en dat ze schreef ‘dat er koppen zouden gaan rollen’. In ieder geval kreeg Grace in oktober een taakstraf van 200 uur opgelegd.

Glennis Grace vertelt bij Open Casa over Jumbo-incident

Aan tafel bij Robbert Rodenburg, oud-winnaar van Expeditie Robinson, blikt ze terug op de supermarktrel. „Tuurlijk heb ik spijt dat ik bepaalde keuzes heb gemaakt. Dat ik mijn emoties de overhand liet nemen. Ik ben moeder en ik kan je één ding vertellen over het moederschap: dat is gewoon een hele gevaarlijke liefde die je hebt. Die emoties die daarbij vrijkomen zijn gewoon superheftig, helemaal als er zoiets gebeurt bij je kind. Je ziet je kind thuiskomen met een gezicht dat nogal beschadigd is.” Wat er toen gebeurde laat zich volgens de zangeres het beste omschrijven als kortsluiting.

Ze stelt dat er meer is „dan in de media is verteld” en dat het „zwaar overtrokken” is geweest. „Dat weet men niet”, zegt de zangeres, maar ze benadrukt dat er niet al te veel over kwijt kan. „Ik snap dat er een beeld is gecreëerd. Ik heb iets gedaan uit een emotie vanuit een moederhart. Op het moment dat het gebeurde dacht ik niet aan mijn naam. Het was echt een blinde vlek.”

‘Mensen gingen me anders behandelen’

De periode die volgde was volgens Grace heel heftig. „Zelfs mensen uit mijn dichte omgeving die mij heel anders gingen behandelen en gingen ghosten. Dat vind ik denk ik het allerergste aan alles, dat je mensen om je heen verliest of dat mensen nu een beeld van jou hebben dat niet zozeer klopt.”

Ook dat ze haar werk niet kon doen was een grote klap. „Het is je passie, je ademt dat, en dan is het net alsof je geen adem krijgt”, zegt ze snikkend. Toch heeft ze meer begrip voor mensen die in de zakelijke sfeer met haar braken. „Maar waarom in het persoonlijke leven? Het waren mensen met wie ik zo lang, jarenlang, zo goed bevriend was.”

Grace hoopt dat haar een tweede kans wordt gegund. „Ik wil gewoon weer doen wat ik het allerbest kan, dat is mensen vermaken met mijn stem en met mijn optredens.”

Reacties