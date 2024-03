Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Experts pleiten in Op1: ‘Maak een einde aan overlast door fatbikes’

Ze lijken opeens uit alle hoeken en gaten te verschijnen: fatbikes. De grote en snelle fietsen zijn handig om je van a naar b te brengen, maar er zitten ook veel nadelen aan. Ze zouden te gevaarlijk zijn, en daar horen maatregelen bij, vinden experts in Op1.

Fatbike-fabrikant Niels Willems slaat de handen ineen met collega-fabrikanten om fatbikes veiliger gebruik te laten maken van het verkeer.

Op1 over fatbike-overlast

Ook Reinder Rutsema zet zich volgens Op1 al langer in tegen fatbike-overlast. De ‘grotere broer’ van de e-bike kan namelijk behoorlijke snelheden aantikken. Zeker als je de fiets laat opvoeren. En dat kan heel makkelijk gedaan worden, legt techjournalist Bram van Dijk uit in Op1.

„Met name fatbikes worden opgevoerd tot vliegende racemonsters”, klonk het gisteravond in de talkshow. Willems wil maatregelen. „Er komen veel fatbikes het land binnen, illegaal. Die kun je vers uit de doos gemakkelijk opvoeren tot zo’n 50 kilometer per uur. Wij houden ons aan de regels, maar dit helpt ons niet.”

Makkelijk opvoeren

Als fabrikant heb je volgens Willems de keuze om het opvoeren moeilijk of makkelijk te maken. „Wij maken het moeilijk om een fat- of e-bike op te voeren.” De fabrikant wil daarom niet meer in zee gaan met „dealers” die het opvoeren makkelijk maken. „Als het ons niet lukt om dit duidelijk te maken, ligt de taak bij de overheid.”

ChristenUnie-voorzitter Mirjam Bikker, ook aan tafel bij Op1, is het ermee eens. „Fatbikes zijn gevaarlijk voor medeweggebruikers.” En Rustema, die de overlast wil aanpakken, vindt: „Het zijn eigenlijk bromfietsen. Al sinds de jaren 70 zijn daar allerlei regels voor.” Het zou volgens hem dus niet gek zijn om snelle e-bikes onder die regels en wetten te scharen.

‘Via meerdere kanten probleem aanvliegen’

Het is geen hogere wiskunde om elektrische fietsen op te voeren, vertelt techjournalist Bram van Dijk. „Natuurlijk moet je eerlijk zijn: de meeste fietsen die te snel gaan, hebben die dikke banden.” En dat ligt volgens Van Dijk aan het feit dat je eraan went dat zulke fietsen vaak hard rijden. „Bij de verkoop van deze fietsen wordt te weinig opgetreden tegen het opvoeren.”

Dat de snorfietser een helm is moeten gaan dragen, maakt de opgevoerde e-bikes, die geen helmplicht hebben, populair, aldus de experts in Op1. Maar een helmplicht voor fietsers invoeren zou volgens Willems te veel mensen van de fiets af halen. „Als we via meerdere kanten dit probleem kunnen aanvliegen, heeft het de grootste impact”, aldus Van Dijk.

