Gerard Joling belooft naam Gordon nooit meer uit te spreken: ‘Ben het gezeur zat’

Houdt de soap rondom het voormalig roemruchte tv-duo Geer en Goor ooit op? Als het aan Gerard Joling ligt wel. Vanochtend heeft de zanger namelijk op de radio plechtig beloofd om de naam Gordon nooit meer uit te spreken.

De muzikale comeback van Gordon maakt de tongen flink los. De zanger heeft een nieuw album, waarop hij de pieken en dalen in zijn leven bezingt. Tijdens de release-party begon het moddergooien met Joling al, toen Gordon uithaalde naar Jolings feesthit Twee Motten. Daar volgde niet veel later een sneer van Geer op: „Ik vind het nog steeds heerlijk om op te treden en ze boeken mij ook nog steeds, dat is het verschil.” Al jaren is het hommeles tussen de mannen.

Niet alleen vanuit de kant van Joling wordt Gordon deze weken bekritiseerd. Onder meer aan de Vandaag Inside-tafel werd er vorige week hard gelachen om het comeback-optreden van de zanger. Volgens de VI-gezichten, en gast Albert Verlinde, zong de zanger namelijk behoorlijk vals. Een paar dagen later lagen de heren opnieuw helemaal in een deuk om Gordons muzikale kunsten.

Gerard Joling gaat Gordons naam niet meer uitspreken

Vanochtend belde de 538 Ochtendshow Joling op. Eerst gaat het nog even over het succes van Jolings single, die al meer dan een miljoen keer werd gestreamd. Radiopresentator Tim Klijn ziet zijn kans schoon om over Gordon te beginnen. „We hadden het net even over de nieuwe single van jouw ex-collega. Die is al 15.000 keer gestreamd”, lacht hij. „Dat is ook niet slecht toch”, zegt Joling met gevoel voor sarcasme.

De zanger laat weten niet meer over Gordon te willen praten. „Ik ben dat gezeur zo ongelofelijk zat met die Gordon. Weet je wat ik nou doe? Ik beloof plechtig om nooit meer zijn naam uit te spreken en eigenlijk helemaal niets meer over die man te zeggen. Ik wens Gordon gewoon heel veel succes.”

„Dat lijkt me het allerbeste”, vervolgt Joling. „Het is ook de enige in heel Nederland waar dit soort dingen bij gebeuren. Ik heb met totaal niemand problemen. Alleen ik hoor af en toe uit die hoek wat. En ik roep zelf natuurlijk ook weleens wat, laten we eerlijk zijn. Maar laat het lekker gaan.”

