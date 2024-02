Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dokter deelt tips om snel in slaap te vallen

Weinig zo vervelend als urenlang naar het plafond staren in de hoop in slaap te vallen. Hoe zorg je ervoor dat je voortaan wel als een blok in slaap valt? Een dokter geeft tips.

In zo’n beetje elk lijstje voor een gezonde levensstijl komt het belang van voldoende slaap naar voren. „Slecht slapen is de moeder van alle gezondheidsproblemen”, zei een expert eerder. Een fijne nachtrust is onder andere goed voor het brein, het lichaam en je gemoedstoestand.

Tips om sneller in slaap te vallen

Eet een banaan

Volgens dokter Sethi is een tryptofaan een natuurlijk slaapmiddel. Hoe dat zit? Tryptofaan wordt omgezet in serotonine wanneer het de hersenen binnendringt, wat op zijn beurt wordt omgezet in melatonine en dat helpt om sneller in slaap te vallen. Omdat een banaan is rijk aan tryptofaan, is dit een perfecte late night snack als je moeite hebt met slapen.

Eet yoghurt

Geen fan van bananen? Ook yoghurt bevordert de productie van melatonine en is dus een andere goede optie. Het zit bovendien vol met vitamines die kunnen helpen bij het slapen, zoals vitamine B6 en vitamine B12, samen met magnesium en gamma-aminoboterzuur (GABA).

„Vooral Griekse yoghurt kan bijdragen aan een betere slaapkwaliteit”, legt Sethi uit. Hij raadt aan om voor een ongezoete variant te gaan.

Verminder blootstelling aan blauw licht

Sethi adviseert om de schermtijd minstens een uur voor het slapengaan te beperken. Licht van schermen zoals telefoons, laptops, tablets en tv kunnen volgens hem ervoor zorgen dat je lastig in slaap valt. „Blauw licht verstoort de productie van melatonine, waardoor het moeilijker wordt om in slaap te vallen.”

De 4-7-8 ademhalingstechniek

Tot slot is er nog een ademhalingstechniek die je kunt proberen, enkele jaren geleden ontdekt door de Amerikaanse arts Andrew Weil. „Adem vier seconden in, houd zeven seconden vast en adem acht seconden uit”, zegt Sethi. „Deze techniek is een eenvoudig, maar krachtig hulpmiddel om stress en angst voor het slapengaan te verminderen.”

