Gerard Joling: ‘Zou zelfs niet voor een zak geld weer met Gordon werken’

Het is echt over en uit tussen Geer en Goor. Gerard Joling heeft namelijk gezegd dat er echt geen kans is dat hij en Gordon weer samen programma’s gaan maken. RTL en Talpa gaan fuseren, dus zou het duo weer bij ‘elkaar’ komen. Maar samenwerken, dat zit er niet in. Dat zei Joling gisteren in RTL Boulevard.

Daarnaast heeft hij geen interesse in programma’s van SBS. Wanneer hem gevraagd wordt of hij programma’s van SBS zou willen presenteren, antwoordt hij met een simpele „nee”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

RTL Boulevard over de fusie van RTL met SBS6 aan Gerard Joling: “is er een programma bij SBS6 wat je graag zou willen presenteren?” Gerard: “Nee.” 😂😂😂 ik hou van die man! 😂 — 💬 Rob 🏳️‍🌈 ☀️ (@robEindje) July 4, 2021

Gerard Joling wil niet meer samenwerken met Gordon

„Dat gaat niet door. Nee, nee, dat ga ik niet meer doen”, zo zei Joling stellig over samenwerken met Gordon. Ook „voor een goede zak geld” zou de zanger en presentator het niet doen. „Nee, ik heb geld genoeg (…) Ik heb ook geen zin in een kop koffie met Gordon. Daar staat m’n hoofd ook niet naar. Ik heb zo veel dingen aan m’n hoofd. Ik gun iedereen het beste hoor. Gordon ook, laten we dat voorop stellen.”

De afgelopen tijd hadden de twee meermaals ruzie, ook vanwege het hondje van Gordon. Toto, de hond, is namelijk een Franse Bulldog. Die kampen vaak met verschillende gezondheidsklachten, en Joling suggereerde dat Gordon misschien geen tijd had om voor het beestje te zorgen. Hij zou geen hond in huis moeten nemen, vond Geer. Gordon noemde de opmerkingen van zijn voormalige televisiepartner „de zoveelste dolksteek” in zijn rug. In RTL Boulevard zei Joling dat de boze reactie van Gordon misschien kwam doordat hij weer aan de drank en drugs zat.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Fusie Talpa en RTL

Maar of Joling bang is dat hij misschien zijn baan verliest, als Talpa met RTL fuseert? Zeker niet. Hij moet er naar eigen zeggen nog aan wennen, maar vreest vooral voor de baantjes van zijn jongere collega’s. „Dat zou ik voor die mensen heel erg vinden. Mij maakt het niet uit. Er is toch maar één Gerard Joling”, lachte hij.

Joling heeft al vaker gezegd dat hij niet meer wil samenwerken met Gordon. Door de jaren heen waren Geer en Goor meerdere keren succesvol, onder meer met programma’s die ze maakten voor het Nationaal Ouderenfonds. Ze probeerden daarmee eenzame ouderen uit hun isolement te halen. In 2018 werkten ze voor het laatst met elkaar toen ze samen in één jurystoel voor The Voice Senior zaten.