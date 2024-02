Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tranen bij afscheid Married At First Sight-stel Sarath en Malou: ‘We zijn er sterk uitgekomen’

Sarath en Malou durfden met elkaar het Married at First Sight-experiment aan te gaan, maar het huwelijk stond na een paar dagen al op losse schroeven. Toch maakten de twee hun huwelijksreis af, ondanks dat duidelijk werd dat er geen happy end in zit. Gisteravond kwam ook daar een einde aan.

De gemoederen liepen meerdere keren hoog op tussen het koppel.

Laatste avond Malou en Sarath in Married At First Sight

Op hun laatste avond in Fins Lapland gaan Sarath en Malou een hapje eten. Ze kletsen wat na over hun vakantie. Sarath vond het Noorderlicht het hoogtepunt, Malou zegt dat ze niet kan kiezen. „Er zijn zoveel geluksdingetjes. Eigenlijk ben ik overal blij mee.” Sarath zegt dat hij enorm veel over Malou heeft geleerd. „Dat is ook een heel mooi cadeau.”

De twee lijken amicaal uit elkaar te gaan, een wereld van verschil met Dirk en Anneke. „Saraths complimenten komen nog steeds oprecht bij mij over”, vertrouwt Malou de camera’s toe. „Het maakt me minder benauwd. Daarvoor had hij hoop en dat benauwde mij. Als ik over een paar maanden terugdenk aan de mooie momenten en ook andere vervelende momenten die we hebben gehad, dan denk ik dat wij daar heel sterk zijn uitgekomen. We zijn beiden onszelf gebleven. Puur, eerlijk en oprecht.”

Dan glijdt het gesprek naar de zakelijke kant van het huwelijk. „Hoe nu verder?”, vraagt Malou. „Morgen geven we elkaar een dikke knuffel. Dan gaat ieder zijn eigen weg. Dan kijken we daarna hoe we dingetjes goed afhandelen”, antwoordt Sarath. Het idee is dat ze contact houden. „Ik heb even gedacht om mezelf te beschermen: dit wil ik niet. Maar de afgelopen dagen zijn we heel fijn met elkaar omgegaan.”

Ze spreken af om een leuk moment te maken van het uitpakken van de huwelijkscadeaus. „We kunnen ook een scheidingsfeestje houden”, grapt Sarath. „Ik had hetzelfde idee”, lacht Malou.

‘Hele mooie reis gehad’

Malou vindt het fijn dat ze de huwelijksreis op deze manier kunnen afsluiten. „Ik hoop dat ook Sarath happy tears heeft, ondanks dat ik niet zijn vrouw blijf.”

„Ik heb een hele mooie reis gehad. Hele leuke dingen met Sarath gedaan. Sarath mogen leren kennen, maar bovenal voel ik opluchting”, zegt Malou. „Ik was wel een beetje teleurgesteld over Sarath, dat hij niet meteen mijn type was. Maar als ik nee had gezegd bij het altaar, had ik mezelf dit ontnomen.”

De tranen stromen over haar wangen. „Ik voel op dit moment heel veel opluchting. Stiekem ben ik ook heel erg trots op mezelf. Ik hunker naar het wederzien met mijn familie en vrienden. Hen te knuffelen en te zeggen: deze gekke meid is klaar. Deze meid is gelukkig.”

Een veranderd man

„Hier staat een veranderd man”, constateert Sarath. „Het experiment en een paar dagen weg met iemand die je niet kent, opent je ogen op een andere manier.” Hij is vastbesloten met zichzelf aan de slag te gaan.

„Mijn gevoel voor Malou is wel veranderd”, deelt hij.„Toen ze voor het eerst binnenkwam, kreeg ik een minuscuul gevoel van verliefdheid. Ik vond haar echt leuk. Maar ik geef om haar om hoe ze is. Ik houd van haar als persoon.”

Je kunt Married At First Sight terugkijken via Videoland.

Reacties