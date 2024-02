Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gordon kan het niet laten om Gerard Joling uitbrander te geven tijdens albumpresentatie

Gordon maakt een comeback met nieuwe muziek. En tijdens de album release-party gisteravond haakten een hoop bekende gezichten aan. De zanger kon het niet laten om een uitbrander richting Gerard Joling te geven.

Gordon heeft nogal een turbulente periode achter de rug. En die pieken en dalen in zijn leven bezingt hij op zijn nieuwe album. Tijdens de release-party in Amsterdam kwamen een hoop bekende gezichten langs.

Gordon haalt uit naar Gerard Joling

Shownieuws was ook aanwezig en interviewde de zanger en zijn gasten. De verslaggever merkt op dat Gordon geen ‘schnabbel’-muziek op zijn nieuwe album heeft. „Nee, dat wil ik ook helemaal niet meer”, aldus de zanger. Die, naar eigen zeggen, gewoon muziek wil maken „Ik ga toch niet weer het feestcircuit in met twee mottenballen.” Daarna moet Gordon lachen. „Die tijd hebben we echt gehad. „Dat kun je toch niet zeggen”, reageert de Shownieuws-verslaggever. Gordon verwees namelijk naar de nieuwste hit van Gerard Joling. Hij veranderde het liedje Twee Motten in een moderne feesthit.

Ook Glennis Grace was op het feestje van Gordon aanwezig. Zij nam samen met de zanger een liedje voor het album op. Grace is de afgelopen periode ook uit de schijnwerpers geweest, vanwege het Jumbo-incident. Gisteravond vertelde ze dat ze nogal een extravagant optreden heeft gegeven voor de Sultan van Brunei. Een hoogstaand figuur waarvoor eerder ook Michael Jackson en Whitney Houston optraden. Artiesten die daar ooit een flinke duit voor kregen. Al hield Grace gisteravond haar lippen stijf op elkaar over haar verdiensten.

Ongemakkelijk interview Estelle Cruijf

Ook Estelle Cruijf schoof voorbij op de albumpresentatie. En hoewel Cruijf voor de muziek van Gordon kwam, kon de Shownieuws-verslaggever het niet laten om naar haar vrienden Jaimie Vaes en Koen Pieter van Dijk te vragen. Over Van Dijk kwam recent nog een documentaire naar buiten, waarin hij openhartig vertelde over zijn drugsverslaving. Zijn familie sprak in die docu-serie niet al te best over zijn vriendinnen Vaes en Cruijf.

„We zien jou op Instagram heel vaak met Jaimie en Koen”, vraagt de Shownieuws-verslaggever. Maar dat blijkt de afgelopen tijd een stuk minder aan de orde. Waarna Cruijf snel zegt: „We houden het bij Gordon.” Maar de verslaggever vraagt opnieuw of het wel goed gaat het „jullie drie”, waarmee hij dus Vaes, Van Dijk en Cruijf bedoelt. „Met jullie drie?”, reageert Cruijf. „Nee, ik sta hier bij Gordon. Met Gordon gaat het goed en met mij ook.”

