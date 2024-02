Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De lente komt er nu dan echt aan: ‘Temperaturen richting de 15 graden’

Het is deze week nog een beetje doorbijten, maar volgende week lonkt de lente dan eindelijk.

Echt genoten hebben we er niet van, maar toch gaat februari de boeken in als de warmste februarimaand ooit. De gemiddelde temperatuur komt uit op ongeveer 8,2 graden tegenover 4,2 normaal, meldt Weeronline. Het was ook kletsnat, met bijna twee keer zo veel neerslag als normaal.

De afgelopen maand was verder ook zeer somber, met gemiddeld over het land 55 zonuren tegen 96 normaal. De afgelopen jaren was februari juist een zeer zonnige maand.

Het weer deze week

Vandaag is het nog bewolkt. Er kan er een spotje motregen vallen, maar het stelt niet veel voor. Het oosten heeft de beste papieren om zo nu en dan de zon nog even te zien, maar het wordt nog niet zonovergoten. Het wordt tussen de 9 en 11 graden. Vanavond wordt het droog, maar ’s nachts kan er wel wat regen vallen. Het koelt af naar 5 tot 7 graden.

Morgen mag je de paraplu uit de kast trekken. Het is een regenachtige dag en de zon is nergens te bekennen. Pas in de nacht wordt het droger. De temperaturen liggen tussen de 9 en 12 graden.

Vrijdag start de meteorologische lente. Echt lenteweer is er die dag nog niet, maar over het algemeen is het weer goed genoeg om erop uit te trekken. De dag begint droog met flink ruimte voor de zon, maar die blijft helaas niet de hele dag schijnen. Het wordt tussen de 10 en 12 graden.

Volgende week lente

Zaterdag verwacht Weeronline nog wat buien, tussendoor is het droog en schijnt de zon. De temperaturen blijven tussen de 10 en 12 graden hangen. Zondag verloopt minder nat, al is er nog een enkele bui mogelijk.

De weersite denkt dat volgende week het lenteweer dan echt aanbreekt. Er staat minder regen op de agenda en de zon schijnt vaker. De verwachte temperaturen laten zeker een voorproefje van de lengte zien, met temperaturen richting de 15 graden.

