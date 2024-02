Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na uithaal Gordon richting Gerard Joling, volgt ook een ‘sneer van Geer’

Zanger Gordon bracht deze week een nieuw album uit. En daar stond kennelijk niet iedereen om te springen. Tijdens de albumpresentatie gaf de zanger een uitbrander naar Gerard Joling. En ‘Geer en Goor’, zouden ‘Geer en Goor’ niet zijn, zonder een sneer terug van Joling.

Gordon heeft nogal een bewogen periode achter de rug. De pieken en dalen van zijn leven bezingt hij op zijn nieuwe album. Maar dat album en de presentatie daarvan viel niet bij iedereen in de smaak.

Gordon haalde eerder uit naar Gerard Joling

Onder meer aan de Vandaag Inside-tafel werd er hard gelachen om het optreden van de zanger. Volgens de VI-gezichten, en gast Albert Verlinde, zong de zanger namelijk behoorlijk vals en dat werd aan de VI-tafel uitgebreid besproken. Verlinde voelde zich daar overigens niet schuldig over, want volgens hem heeft Gordon zelf op alles en iedereen altijd kritiek gehad. En lachte hij als voormalig Idols-jurylid menig kandidaat uit.

Tijdens die, inmiddels beruchte, albumpresentatie kon Gordon het niet laten om uit te halen naar zijn conculega Gerard Joling. Een Shownieuws-verslaggever merkte namelijk op dat er weinig ‘schnabbel’- en feestmuziek op het album te horen was. „Ik ga toch niet weer het feestcircuit in met twee mottenballen”, sprak Gordon. Die daarna keihard moest lachen. „Die tijd hebben we echt gehad”, aldus Gordon. „Dat kun je toch niet zeggen”, reageerde de Shownieuws-verslaggever. Gordon verwees namelijk naar de nieuwste hit van Gerard Joling. Hij veranderde het liedje Twee Motten in een moderne feesthit.

‘Mij boeken ze nog steeds’

Maar dat Joling en Gorden naar elkaar kunnen sneren en snauwen, is ons inmiddels wel bekend. De 538 Ochtendshow besluit Joling te bellen. De 538-dj’s concluderen namelijk dat Joling een veel betere zanger dan Gordon is.

Joling heeft een paar stukjes van de muziek van Gordon gehoord. Waarna hij grapt dat hij nog wel slechter gehoord heeft. „Ik vind het nog steeds heerlijk om op te treden en ze boeken mij ook nog steeds, dat is het verschil.”

Gerard Joling sneert naar Gordon

De zanger is blij dat zijn carrière nog zo goed verloopt. „Ik doe er 130 per jaar. Dat zijn allemaal grote feesten, prachtige festivals en De Toppers, dus ik ben hartstikke blij. Dat iemand anders dan niet met mottenballen het land in wil… Lekker niet doen! Laat het lekker aan de echte professionals over, die gelukkig nog heel goed kunnen zingen.”

Volgens Joling is zingen hard werken en trainen. Daarom moet hij onder meer vijf à zes keer per week sporten. „Als je heel lang niet meer zingt en dat niet bijhoudt, dan wordt het een beetje lastiger.”

‘Coniferen dood op het pad’

Dat is volgens hem bij Gordon aan de orde. „Het klonk inderdaad niet goed en het was inderdaad vals allemaal. Dat kan nervositeit of onwennigheid zijn, ik weet het niet, maar als ik er wat over zeg, dan breekt de pleuris altijd uit. Maar ik moet zeggen dat mijn coniferen in elk geval dood op het pad liggen.”

Reacties