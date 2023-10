Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hatseflats: de ene dag is Peter Gillis weer een vergunning kwijt, 24 uur later kondigt hij een kookboek aan

Het kan verkeren. De ene dag – gisteren – komt er weer eens een negatief bericht over Peter Gillis naar buiten (horecavergunning kwijt). Amper 24 uur later wordt de presentatie van zijn kookboek Hatseflats met veel bombarie bekendgemaakt.

We hadden bij Metro veel van vakantieparkenmiljonair Peter Gillis verwacht, maar de aankondiging van een kookboek… nou niet meteen. Zo ongeveer elke journalist van Mediahuis, waaronder Metro valt, kreeg vanmiddag een uitnodiging voor Hatseflats! Dat is de niet zo smakelijke titel van Peter Gillis’ kookboek. Maar goed, we hebben onze blik nog niet over de recepten kunnen laten gaan.

Negativiteit rond Peter Gillis

Peter Gillis komt dit jaar vooral in het nieuws met negatieve berichten. Er is steeds weer wat rond een toekomstige rechtszaak wegens vermeende mishandeling van zijn ex Nicol Kremers. Dan is er weer iets over een illegale villa, dan gaat het om gesloten horeca op zijn vakantieparken wegens mogelijke witwaspraktijken.

Gisteren was er het zoveelste bericht. Peter Gillis is namelijk ook de horecavergunning kwijt voor zijn vakantiepark in het Limburgse dorp Baarlo. De gemeente Peel en Maas heeft de vergunningen voor de horeca op Oostappen Vakantiepark De Berckt ingetrokken, liet de gemeente weten. In augustus trok de gemeente Arnhem ook al de horecavergunning van het vakantiepark in Arnhem in wegens verdenkingen van fraude en strafbare feiten die door Gillis zouden zijn gepleegd.



Het leven gaat gewoon door

Alsof er niets tot weinig aan de hand is, gaat het vakantieparkenleven van Peter Gillis gewoon door. John de Mol en zijn Talpa hebben nog niet besloten of de realityserie Massa is Kassa op SBS6 wordt doorgezet, dat hangt in elk geval af van de uitspraak van de rechter over de mishandeling van Nicol Kremers.

Maar verder? „Hatseflats”, zal Peter Gillis elke morgen denken. „Kookboekie op de markt brengen, dikke stapels drukken, want massa is kassa.” Dat hij van eten houdt, moge overigens duidelijk zijn. Metro zette al eens op een rij wat de Brabantse bourgondiër zoal at en dronk. Op een donderdag kwamen we tot 6 flessen cava, 2 bier, Limoncello, 4 flessen rode wijn

uiensoep, mosselen + een halve zalm en een uitsmijter met alles. „Die drank was wel met z’n tweeën”, voegde Peter Gillis nog toe.



Peter Gillis en koken

Of hij zelf veel kookt? Wie Massa is Kassa kijkt, weet eigenlijk genoeg. Peter Gillis maakt nog geen broodje kaas voor zijn ontbijt, dat ‘draagt hij aan iemand op’. Laten we het erop houden dat zijn boek Hatseflats! ter inspiratie is. Misschien dat elke chef-kok nu kippenvel krijgt, maar Gillis meldt in de uitnodiging voor de presentatie: „Je mag me altijd wakker maken voor een lekkere hamburger, erwtensoep of nasi.”

🥇 In de prijzen! Peter Gillis won vorige week wel een prijs! Het betrof aan de vooravond van de Gouden Televizier-Rechter echter wel de TV Knol. Massa is Kassa werd uitgeroepen tot het slechtste tv-programma van het jaar. Gillis meldde als reactie dat hij het de verkeerde keuze vindt, maar er desondanks blij mee is. De TV Knol geeft hij een plekje op een wc. „Ik heb er denk ik tien in huis. In de minste wc komt hij te staan.”

‘Handtekening en iets te eten’

Mocht de horeca niet gesloten worden, dan is Peter Gillis’ boekpresentatie in vakantiepark Prinsenmeer. Powned-verslaggever Mark Baanders, die momenteel in Expeditie Robinson schittert, praat de boel aan elkaar. De uitnodiging belooft vier onderdelen: ‘Boekpresentatie, signeren, borrel en iets te eten’.

Wie nu al op het boek over een foxwild barbecue, worstenbroodjes, de ‘Hollandse pot van ons mam’ tot ‘internationale klassiekers à la Gillis’ wil intekenen („dan heb je ‘m als eerste”), moet op hatseflatsshop.nl zijn.

