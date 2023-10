Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Reality-serie over geheime zwangerschap Selma Omari is ‘best interesting’ en ‘very vermoeiend’ tegelijk

Selma Omari is regelmatig in het nieuws en anders maakt ze het wel. Zo hield de influencer en zangeres haar zwangerschap de volle negen maanden voor bijna iedereen geheim. Echter: de camera legde alles vast, waaronder één irritant thing.

Zes BNNVARA-afleveringen van de reality-serie Selma; Op mijn manier zijn vanaf vandaag wekelijks te streamen via NPO Start.

Grote mond Selma Omari

Metro leerde Selma Omari kennen op de persdag van de vorige RTL-reeks van De Verraders. Voor een gesprek dat met haar en andere deelnemers werd gevoerd (je leest dat artikel hier), zagen we de eerste aflevering en waren we direct fan. Selma Omari viel in de serie op door haar enigszins grote bek, hart op de tong of hoe je dan ook zegt. Ze durft er wat uit te flappen in elk geval.

Wie De Verraders niet zag, kent Moslims Zoals Wij misschien. Of weet dat rapper Boef haar ex is.

Daarom bekeken we voor Metro‘s tv-rubriek Blik op de Buis met interesse naar de eerste aflevering Selma; Op mijn manier. Het valt mee en ook een beetje tegen.

👶 Dochter Selma Omari is begin augustus bevallen van een dochter. Op Instagram deelde de Rotterdamse foto’s van haar zwangerschap en het pasgeboren kindje. „Ik vroeg God om een zielsverwant en hij gaf me jou”, schreef Omari bij de foto’s. Op YouTube deelde zij voor haar 130.000 abonnees later een video van bijna 20 minuten over het nieuws.

Nieuws gemist

Door De Verraders mocht deze Metro-televisiekijker misschien wel fan zijn, de geboorte van de dochter van Selma Omari deze zomer was me volledig ontgaan. Dat een administratief medewerker van het Franciscus Gasthuis & Vlietland-ziekenhuis in Rotterdam werd geschorst vanwege het lekken van gegevens over de bevallen influencer? Ook totaal gemist.

De eerste zinnen in Selma; Op mijn manier („Ik draag een groot geheim met me mee. Niemand weet het, maar ik ben zwanger”), snap ik in eerste instantie ook niet. Waarom laat je je dan filmen? Maar snel valt het kwartje. We hebben in deze reeks te maken met een trotse moeder die haar zwangerschap negen maanden verborgen hield. Een toen nog toekomstige mama die zich de laatste weken in haar huis verstopte, omdat haar dikke buik niet meer te verbergen viel.



Selma Omari koost bewust

Selma Omari is een dame met meer dan een half miljoen Instagram-volgers. Die kregen niets mee van haar vier zwangerschapstesten (drie extra voor de zekerheid) en van het feit dat ze regelmatig lag te huilen in bed: „Ik vind het spannend man. Straks als zij eruit is, is ze mijn soulmate”, klinkt het. Hoewel geheim, besloot zij: „My life is your life.” Filmen dus…

Ze wilde nooit een prinsenleventje. Trouwen heeft ze nooit geambieerd, vertelt Selma Omari eerlijk. Haar beslissing ‘om het alleen te doen’ was een zeer bewuste. In haar milieu staat God qua belangrijkheid bovenaan, dan komt een stuk of drie keer de moeder en dan pas een keer de vader.

Haat richting Selma Omari

Die negen maanden geheimhouding? Selma Omari wilde rust in de tent, zwanger zijn zonder allerlei meningen van anderen. Want ze wist zeker: kiezen om zonder vader een kind te gaan opvoeden, gaat haatreacties opleveren. Omari krijgt namelijk triest genoeg altijd haatreacties.

De beslissing en al die haat, dat maakt Selma; Op mijn manier nog best interessant. Het zegt vooral alles over de mensen die haar de meest onvriendelijke reacties toesturen natuurlijk. Die kunnen we in het hokje treurwilgen stoppen. Of beter: treurigste treurwilgen.

Engels en Nederlands door elkaar

Veel zaken zijn ook wat minder interessant. Het uitzoeken van een kinderwagen, een verkeerde kleur verf in haar huis en gewauwel over een bump boekje, zijn zo van die dingen.

En het continu gebruik van Engels en Nederlands door elkaar („fuck jou”) is al snel irritant. De kop boven dit stuk is niet voor niets met twee talen door elkaar gehusseld. De zus en vrienden van Selma Omari doen dat overigens ook, dus dat zal niet snel stoppen. Of ik na aflevering één met kijken stop, of nog vijf afleveringen doorzet… twijfel, twijfel. Verder hopen we voor deze kersverse moeder natuurlijk het allerbeste. En op naar De Verraders All Stars.

Aantal blikken uit 5: 2,5

