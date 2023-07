Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Peter Gillis krijgt van de rechter op zijn kop om illegale villa en moet slopen: ‘Asociaal gedrag’

Er is de laatste tijd héél veel te doen rondom de 61-jarige vakantieparken-ondernemer en Massa is Kassa-gezicht Peter Gillis. Vandaag stond de zwaar omstreden miljonair weer eens voor de rechter, ditmaal bij onze zuiderburen. Dat ging om een villa die hij illegaal in België heeft gebouwd. Gillis kreeg flink op zijn kop van de rechtbank: hij mag de sloophamer pakken en zijn portemonnee trekken.

De rechtbank in Hassalt heeft bepaald dat hij de villa binnen tien maanden moet afbreken. De rechter legde Gillis persoonlijk een boete op van 8000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Het vakantiepark moet een boete van 60.000 euro betalen, waarvan ook de helft voorwaardelijk is. Als de villa niet tijdig is gesloopt, loopt het helemaal in de papieren voor de ondernemer. Er komt dan een dagelijkse dwangsom van 250 euro bovenop.

Belgische rechtbank eist dat Peter Gillis villa afbreekt

De villa is vier jaar geleden gebouwd op Gillis’ vakantiepark Het Blauwe Meer in Lommel. Gillis had daar geen vergunning voor. De Belgische rechtbank wond er geen doekjes om en sprak van een ‘aanfluiting’. De rechter hekelde het „asociale gedrag, de gemakzucht en pure onverschilligheid voor de overlast” die hij veroorzaakte.

Gillis heeft het al langer aan de stok met de gemeente Lommel. Die kreeg eerder deze maand bij de rechter gedaan dat hij Het Blauwe Meer binnen een jaar moet ontruimen en overdragen.

Overigens ligt de ondernemer ook met andere gemeenten in de clinch. Zo moest hij een dwangsom van 1 miljoen euro aan de gemeente Peel en Maas betalen omdat in zijn vakantiepark illegaal arbeidsmigranten waren gehuisvest. De gemeente Valkenburg weigerde vorig jaar een vergunning voor Gillis voor een camping vanwege vermoedens van misbruik voor criminele doeleinden. Ook de vergunningaanvraag voor een camping van Gillis in Soerendonk (Brabant) sneuvelde. Verder legde de gemeente Asten Gillis een dwangsom op voor het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten in vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Uit eerder onderzoek door het AD eind vorig jaar bleek dat voor vijf van zijn negen vakantieparken sluiting dreigt.

Nicol Kremers wil verwijdering beelden Massa is Kassa

Gisteren was de ex-vriendin van Gillis, Nicol Kremers, nog in het nieuws. Zij eist dat alle beelden uit het SBS-programma Massa is Kassa waarop zij samen met Gillis te zien is, worden verwijderd. De beelden herinneren haar aan „gewelddadige gebeurtenissen uit het verleden.” Tegen Gillis loopt een onderzoek vanwege het mishandelen van Kremer.

Haar advocaat Sébas Diekstra en zijn collega Allon Kijl hebben namens Kremers een sommatie gestuurd naar Talpa en producent Concept Street. Een woordvoerder zei gisteravond ‘serieus’ te kijken naar de eis van Kremers. Zij overweegt naar de rechter te stappen als Talpa niet voldoet aan de eis om alle beelden met Gillis binnen twee werkdagen offline te halen.