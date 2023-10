Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gemengde reacties op Eén Grote Familie van Chantal Janzen: ‘Mislukt antwoord op Oogappels?’

Chantal Janzen beleefde gisteren een spannende avond met de eerste uitzending van haar serie Eén Grote Familie. Kreeg zij goed nieuws met de feelgood op RTL 4 en Videoland? Hmm, half…

Dinsdagavond ging Eén Grote Familie groots in première in het tot mooiste bioscoop ter werld verkozen Tuschinski in Amsterdam. Metro was daarbij om de eerste twee van de acht afleveringen te zien voor de tv-rubriek Blik op de Buis. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we ook wel zin een popcornfeestje hadden, al levert dat geen extra blikken als beoordeling op natuurlijk.

Eén Grote Familie best heerlijke weg-kijk-tv

Ondergetekende verslaggever was tevreden. ‘Heerlijke weg-kijk-tv’ schreef Metro. Niet vanwege de priemende ogen van hoofdrolspeelster en bedenker Chantal Janzen in de nek, maar vooral de zes kinderen uit het samengestelde gezin dat je krijgt voorgeschoteld stelen de show.

Gedoe in samengesteld gezin

Want daar gaat Eén Grote Familie over, een samengesteld gezin. Chantal Janzen en Lykele Muus hebben elkaar als Julia en Taco gevonden, samen gaan zij in een vlekje ver van de stad wonen. Met niet minder dan zes kinderen. Kinderen die het dorp, in werkelijkheid Oost-Knollendam in Noord-Holland, een ‘fucking kutdorp’ vinden. Dan weet je: dat levert gedoe op, heel veel gedoe.

Al helemaal als de ex van Julia, Dennis (Jeroen van Koningsbrugge) tegenover hen komt wonen. Julia vindt dat Dennis er nooit voor de kinderen was, dus hij besluit daar maar iets aan te doen. „Tadaaa, daar ben ik dan”, roept hij op de typische Van Koningsbrugge-manier als hij in het fucking kutdorp is aanbeland.

Hieronder zie je Chantal Janzens eigen samengestelde gezin.



Behoorlijk bekeken

Eén Grote Familie was gisteravond eenmalig om 21.30 uur op RTL 4 te zien. Kijkcijfers worden tegenwoordig niet met de media gedeeld, maar kijkcijferspeurneus Tina Nijkamp heeft ze ‘s morgens vroeg wel. Zij deelde deze ochtend het behoorlijke kijkcijfer 638.000. Eén concurrent werd verslagen (Hotel Hollandia op NPO 1, 543.000), één rivaal niet (Ik Hou van Holland van Linda de Mol op SBS 6, 787.000).

Die 638.000 kijkers zegt (lang) niet alles. Eén Grote Familie is namelijk via Videoland te bingen, dus wie weet hoeveel mensen via de streamingdienst de serie zijn binnengestapt. Die cijfers worden door RTL echter niet gedeeld.

Eén Grote Familie vs Oogappels

Dat Chantal Janzen met het idee van een samengesteld gezin in Eén Grote Familie kwam, is logisch. Die heeft de populaire actrice en presentatrice zelf al jaren en is dus op en top deskundige. Wat vreemder is dat Janzen in een interview met persbureau ANP zei „dat het eigenlijk gek is dat er geen Nederlandse series over samengestelde gezinnen te zien zijn op televisie”.

Iedereen zal dan gelijk over Oogappels beginnen, donderdag nog glorieus winnaar van de Gouden Televizier-Ring. Dat wringt een beetje. In Oogappels komen samengestelde gezinnen voor, maar het is eigenlijk een (heel goed gemaakt) ratjetoe aan ouders met pubers. Chantal Janzen kan tegenwerpen dat dit nu eens een serie is over één samengesteld gezin, Eén Grote Familie dus.

Valt het in de smaak?

Op X wordt er gemengd op Eén Grote Familie gereageerd. Ene Charlien pakt net als meer kijkers de vergelijking met Oogappels meteen op: „Best grappig hoor, maar eerlijk: als dit het antwoord is op Oogappels, is het jammerlijk mislukt.” Chantal Janzen zocht dat antwoord niet, maar eerlijk is eerlijk: RTL misschien wel. Zoveel omroepen pakken succesnummers van de concurrent in een ander jasje op.

Hieronder lees je meer reacties op de nieuwe serie. Dat is overigens niet representatief. Veel mensen die het met Metro eens zijn – die heerlijke weg-kijk-tv – zullen ondertussen niet hebben zitten ‘X-en’.



Ben ik de enigste die zich irriteert aan de kinderen die hun ouders bij hun voornaam noemen? #eengrotefamilie #Videoland — 𝐹𝑒𝓁𝒾𝑒𝓈 (@Feliciatjee) October 14, 2023



We zitten in aflevering 2, maar het is allemaal zo negatief. Iedereen kat op elkaar, zo niet een fijn programma. Ik word er niet blij van, doe mij maar 100x liever #Oogappels #eengrotefamilie — LettaDePetta (@LettaPetta) October 14, 2023



#eengrotefamilie wat een leuke serie. Mijn man kijkt nooit, maar heeft nu met mij de hele serie gebinged. Serieus hopen op seizoen 2😁 — Chantal Van Elsbergen (@CElsbergen) October 15, 2023



Wat een vervelende kutkinderen #ÉénGroteFamilie en waarom zegt niemand gewoon hou je grote muil eens even heel snel. — Charlotte (@lotjebesijn) October 14, 2023



Sowieso een niet al te beste serie. Als je dit vergelijkt met Oogappels, waar ook samengestelde zinnen centraal staan, is dit echt niet best. — Robin (@Robin_V21) October 14, 2023



Erg leuke serie. Kijk vooral verder op Videoland. Kijkt gewoon lekker weg. #ÉénGroteFamilie — Mvh (@VerhoofMark) October 14, 2023



#Oogappels gaat ook over samengestelde gezinnen en is in werkelijk alle opzichten zóveel beter dan #eengrotefamilie — Robin (@Robin_V21) October 14, 2023



Leuk, herkenbaar , ontroerend. Top cast , zit al op aflevering 6 #eengrotefamilie — Gliss&Smul (@GlissSmul) October 14, 2023

Alle acht afleveringen van Eén Grote Familie zijn nu te zien op Videoland.

