Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Peter Gillis ‘wint’ slechtste tv-programma van het jaar-prijs: ‘Kunt beter naar het OM-dossier kijken’

Wat zou toch het slechtste programma zijn dat het afgelopen jaar op tv te zien was? Die vraag kan officieel beantwoord worden met Familie Gillis: Massa is Kassa.

Het programma is bij de uitreiking van de TV Knollen namelijk uitgeroepen tot het slechtste tv-programma van het jaar.

Massa is Kassa is slechtste programma

De ludieke tv-prijs, in de geest van anti-prijzen als de Loden Leeuw en de Razzie Awards, wordt jaarlijks een dag voor het Gouden Televizier-Ring Gala uitgereikt.

„Lachen deden we vroeger om de voice-overteksten van Frank Lammers. Nu worden we vooral ‘foxwild’ om het feit dat SBS6 zich in steeds ongeloofwaardigere bochten wringt om Massa Is Kassa toch vooral op de buis te houden”, oordeelt de jury.

Peter Gillis reageert

„Voor het echte verhaal van deze reallifesoap moeten we niet naar tv kijken, maar in de dossiers van de FIOD en het Openbaar Ministerie.” Tegen Peter Gillis lopen meerdere rechtszaken, waaronder een mishandelingszaak. Hij zou zijn ex Nicol Kremers onder meer in haar rug en neus hebben gebeten.

Massa is Kassa versloeg onder meer de programma’s Alles is muziek, Ruud & Olcay, Goud Zuid en Avastars. RTL Boulevard heeft de eer om de prijs vanavond uit te reiken aan Peter Gillis. Zij hebben Gillis om een reactie gevraagd, waarop hij zei: „Als je met 3 man in de jury kan bepalen over een programma met miljoenen kijkers, dan vind ik dit wel heel knap.”

TV Knol-jury

De TV Knol voor slechtste presentator gaat overigens naar Lauren Verster. Andere kanshebbers voor deze prijs waren onder anderen Patrick Martens, Sahil Amar Aïssa en Dennis van der Geest.

De jury bestond dit jaar uit journalist Rob Goossens, Spreekbuis-uitgever Richard Otto en Rens Muller van De Gooi- en Eemlander.

Reacties