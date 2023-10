Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Armand Rosbak moet Expeditie Robinson ziek verlaten: ‘Het is klaar voor mij’

Het was de 28-jarige Armand Rosbak niet gegund om het Expeditie Robinson-avontuur af te maken: de acteur moest gisteravond onverhoopt naar huis. Zijn lichaam bleek te zwak om het spel nog langer vol te houden.

Een dokter besloot dat het spel voor Rosbak voorbij was.

Expeditie Robinson

Met Rosbak, bekend van Moedermaffia en De Slet van 6 VWO, ging het al langer minder goed. Hij had vooral veel last van zijn darmen en zijn maag. Het viel zijn teamgenoten ook op: Rosbak was niet meer de actieve en energieke man die hij aan het begin van het spel was.

„Je merkt wel dat hij toch echt aan het einde van zijn latijn zit. Wat de expeditie met zijn lichaam doet. Alleen zijn hoofd is wel supersterk. Hij zegt dat het goed gaat. Hij ziet er wel echt uitgemergeld uit”, zei Iris Enthoven. Ook Guido Spek gaf aan dat er iets niet klopte. „Zijn lichaam is vanaf dag één al superdroog. Dat is helemaal top als je op de cover van een tijdschrift wilt staan. Maar misschien niet de allerbeste voorbereiding op 35 dagen expeditie.”

Dizzy en niet spraakzaam

Ook al voelde Rosbak zich niet helemaal fit, hij wilde toch ‘gewoon’ mee doen aan de proef van de dag. Met de laatste strijd in zich, zette Rosbak zich volledig in en mede dankzij hem won team blauw weer de immuniteitsproef. Maar daarna was het echt op. „Hij is heel dizzy en praat ook bijna niet meer”, merkte Expeditie Robinson-teamgenoot Roberta Pagnier op.

Een toegesnelde dokter concludeerde dat Rosbaks lichaam echt op was en dat het niet langer verantwoordelijk was om door te gaan met het spel. Een grote verrassing voor de acteur was het niet: „Ik besef ineens hoe actief ik de eerste dagen was. En nu, nu is het een groot verschil”, aldus een aangeslagen Rosbak, die beseft dat hij zijn lichaam is voorbij gegaan.

‘Het is klaar voor mij’

„Dat ik daarvan verlies is frustrerend. Maar dit is het beste. Mijn grootste zorg is mijn lichaam en mijn gezondheid. Dit spel staat op de tweede plek. Als jij zegt dat het niet goed is voor mij om door te gaan, is het klaar voor mij.”

De artsen twijfelden er niet aan: het avontuur van Rosbak zat er echt op. Per boot werd de acteur, verslagen maar ook voldaan, terug naar het vasteland gebracht om daar te herstellen in een kliniek. De Expeditie Robinson-kijkers zijn het eens met de keuze van de artsen: „Gezondheid gaat voor.”



Armand zegt het mooi: hij verliest van zijn eigen lichaam. #expeditierobinson — Kaatje (@Kaatjetsjilp) October 15, 2023



Armand, topper! Ik vind dit oprecht zielig voor je. Maar je gezondheid gaat voor! Respect voor jou! #expeditierobinson — Ray Grimes (@raytjegrimes) October 15, 2023



Aaah vind ik echt balen voor Armand #expeditierobinson — Claudia (@_cloudy_a) October 15, 2023

