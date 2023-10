Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vliegtuig is te zwaar en mag niet vertrekken vanwege groep sumoworstelaars

Een vliegtuig dat niet mag vertrekken omdat het te zwaar is. Heel soms gebeurt het door bijvoorbeeld overtollige bagage. Maar een toestel van Japan Airlines was om een andere reden veel te zwaar. Aan boord bevond zich namelijk een grote groep sumoworstelaars, waardoor de binnenlandse vlucht niet door kon gaan.

Het vliegtuig kreeg dit weekend in Japan geen groen licht om op te stijgen omdat de maximale gewichtslimiet was overschreden. Dat kwam omdat een aantal van de zwaarste mannen van het land op de passagierslijst stonden. Aan boord zaten maar liefst 27 sumoworstelaars van elk zo’n 120 kilo. Ter vergelijking: het gemiddelde gewicht van een Japanner ligt op ongeveer 70 kilo.

Extra vliegtuig ingezet

Samen waren de sumoworstelaars dus een stuk zwaarder dan de gewichtslimiet toestaat. Het gevolg: het vliegtuig moest aan de grond blijven tot er een extra toestel kon worden ingezet en dat komt bijna nooit voor, aldus de luchtvaartmaatschappij. „Het is uiterst ongebruikelijk voor ons om speciale vluchten uit te voeren vanwege gewichtsbeperkingen”, laat een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij aan The Guardian weten.

Een groter toestel inzetten was overigens ook geen optie. De landingsbaan op de plaats van bestemming bleek hiervoor niet geschikt. 14 van de 27 sumoworstelaars vlogen uiteindelijk met het extra toestel naar hun bestemming.

De gewichtslimiet is één van de strenge regels waaraan luchtvaartmaatschappijen voor iedere vlucht moeten voldoen. Zo’n limiet moet ervoor zorgen dat er voldoende brandstof mee in het vliegtuig kan.

Sumoworstelaars waren onderweg naar sportfestival

Dat er in het vliegtuig plotseling 27 sumoworstelaars zaten, komt omdat er op Amami Oshima, een eiland in het uiterste zuiden van Japan, een groot spotfestival plaatsvond waaraan de worstelaars zouden deelnemen. Ook voor hun terugvlucht werd een extra toestel ingezet.

De sumoworstelaars aan boord van het Japanse vliegtuig zijn overigens nog ‘licht’. De in Rusland geboren worstelaar Ōrora, die in 2018 met pensioen ging, is de zwaarste aller tijden. Hij woog op zijn hoogtepunt zeker 292,6 kilo.

