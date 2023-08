Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Peter Gillis steeds dieper in de penarie, horeca in twee vakantieparken blijft dicht vanwege witwasvermoedens

De lijst met controverses rondom Peter Gillis is ondertussen wel héél lang. En daardoor lijkt de vakantieparkenmiljonair en het Massa is Kassa-gezicht steeds dieper in de penarie te belanden. Vandaag besloot de rechtbank dat de horeca in twee van zijn vakantieparken deze zomer dichtblijft.

Het zit de afgelopen tijd, al was hij er zelf altijd bij, niet mee voor Peter Gillis. Zo kreeg hij in maart een dwangsom van één miljoen euro opgelegd voor de huisvesting van arbeidsmigranten op een van zijn vakantieparken. In juni kreeg hij van de rechter te horen dat hij zijn illegale villa in België moet slopen. In juli liet het OM weten dat Gillis verdacht wordt van belastingfraude.

En dat is nog maar een greep uit het gesteggel met rechters dat Gillis voortdurend heeft. Er is natuurlijk ook nog de beruchte mishandelingszaak (waarover verderop meer), wat ervoor kan zorgen dat zijn programma Massa is Kassa geen vervolg meer krijgt.

Horeca in twee vakantieparken van Peter Gillis blijft dicht

Gillis mag deze zomer op zijn vakantieparken in Soerendonk en Valkenswaard de horeca niet meer openen. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch in kort geding bepaald. De uitspraken in deze zaak werden vandaag gepubliceerd. Volgens de rechtbank bestaat „ernstig gevaar” dat de vergunning voor de horeca op de twee vakantieparken van de Oostappen Groep van Peter Gillis mede zal worden gebruikt om crimineel geld wit te wassen.

Na een advies van het Landelijk Bureau Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) besloten de betrokken burgemeesters de horecavergunning op Slot Cranendonck in Soerendonk en op de Brugse Heide in Valkenswaard in te trekken. Bureau Bibob onderzocht de geldstromen en integriteit van de eigenaar van beide parken. De gemeenten vermoeden dat de horecavergunning wordt gebruikt voor criminele doeleinden.

Gillis stapte naar de rechter om deze besluiten terug te draaien, maar ving bot. De rechtbank stelt de burgemeesters van beide gemeenten in het gelijk. De rechtbank ziet niets in het opleggen van allerlei voorwaarden en regels om de horeca alsnog open te houden. Dit omdat de vakantieparken van Gillis in het verleden opgelegde regels slecht naleefden, stelt de rechtbank. Ook na het besluit van beide burgemeesters bleef de horeca open. Eerder moest ook de horeca van een park van Gillis in Arnhem, op basis van een uitspraak van de rechtbank in Arnhem, sluiten.

Eind augustus rechtszaak mishandeling

Op 29 augustus moet Gillis voor de rechtbank in Den Bosch verschijnen voor de mishandeling van zijn toenmalige vriendin Nicol Kremers. De mishandeling zou zich eind mei vorig jaar hebben afgespeeld op vakantiepark Prinsenmeer. Gillis zou Kremers onder meer in haar rug en neus hebben gebeten, in haar borsten hebben geknepen en aan haar haren hebben getrokken.

Na een 112-melding werd Gillis gearresteerd en moest hij een nacht in de politiecel doorbrengen. Het koppel ontkende aanvankelijk dat er sprake is geweest van een mishandeling. Later gaven zij toch toe dat er in mei „een incident in de privésfeer” had plaatsgevonden. Eind juni dit jaar werd bekend dat Kremers meerdere aangiftes heeft gedaan tegen Gillis, waarin zij het heeft over meer dan tien mishandelingen.

Vorige Volgende

Reacties