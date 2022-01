Kijk hier de BOOS-aflevering over misstanden bij The Voice of Holland

Vandaag zendt BOOS, het programma van Tim Hofman, de aflevering uit over The Voice of Holland. Om specifiek te zijn: over de misstanden en het seksueel grensoverschrijdende gedrag van in ieder geval oud-bandleider Jeroen Rietbergen en coach Ali B. Hieronder bekijk je de aflevering:

BOOS-aflevering over The Voice of Holland

Afgelopen weekend barstte de The Voice-bom. Beschuldiging na beschuldiging kwam naar buiten nadat het BOOS-team, dat vaker mensen in nood helpt en misstanden aan het licht brengt, onderzoek deed naar het programma. Presentator Tim Hofman had oud-deelnemers opgeroepen zich te melden als zij ooit iets mee hadden gemaakt wat niet door de beugel kon.

En hij kreeg klaarblijkelijk voldoende reacties, want The Voice of Holland, inclusief The Voice Kids en The Voice Senior werden stilgelegd. Anouk stapte meteen op als coach, RTL schortte snel de samenwerking met Ali B op en Waylon en Glennis Grace gaven aan dat zij (nog) even aanblijven als coaches. Zij wilden de aflevering van BOOS eerst afwachten.

Eerder vandaag bleek al dat kandidaten van The Voice of Holland een contract moeten tekenen met daarin een zwijgplicht. Ze mogen dan uiteraard niet praten over wie er afvalt en wie niet, maar ze mogen ook niks zeggen over hun ervaringen met ‘derden’. Doen ze dat wel, kunnen ze een boete van minimaal 10.000 euro verwachten. Dat kan een van de redenen zijn dat slachtoffers zich eerst niet uitspraken, maar dat nu wel doen.

Aangiftes tegen Ali B en Jeroen Rietbergen

Inmiddels liggen er drie aangiftes. Twee daarvan zijn gedaan tegen Ali B, waarvan zeker één van een oud-deelneemster. Het zou gaan om een zedenzaak. Oud-kandidate Nienke Wijnhoven, die bij Beau haar verhaal deed, heeft aangifte gedaan tegen Jeroen Rietbergen. Hij zou haar hebben aangerand en seksuele opmerkingen richting haar hebben gemaakt.

