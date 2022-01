The Voice-deelnemers kregen contract met zwijgplicht, boete 10.000 euro

Waarom oud-deelnemers van The Voice of Holland zich zo lang niet uitspraken over de misstanden rond het programma, wordt ineens heel duidelijk. Het blijkt namelijk dat zij een contract moesten tekenen met daarin een zwijgplicht. Spraken ze over hun ervaringen met ‘derden’, konden ze rekenen op een boete van minimaal 10.000 euro.

Het contract is in handen van de Volkskrant. Ook sprak die krant met betrokkenen bij het programma. Oud-deelnemers deden deze week overigens al vaker hun verhaal, in verschillende media. Bijvoorbeeld in talkshow Beau, waar twee vrouwelijke kandidaten aanschoven. Zij vertelden over betasting en seksuele opmerkingen van oud-bandleider Jeroen Rietbergen en over intimiderende opmerkingen die coach Ali B maakte. Tegen Ali B zijn inmiddels twee aangiftes gedaan, tegen Rietbergen één.

The Voice of Holland-deelnemers moesten zwijgplicht tekenen

Dat deelnemers moesten zwijgen over het verloop van de talenjacht, wie gaat door, wie niet, wie wint?, is misschien nog logisch. Maar ze mochten óók niks zeggen over alles wat ze voor of achter de schermen meemaakten. Producent ITV stelde het contract op.

Daarin staat dat een kandidaat „gedurende zijn deelname aan het programma alsmede na afloop daarvan op generlei wijze (…) enige mededeling dient te doen van (…) hetgeen bij de deelname aan (…) het programma tot zijn/haar kennis is gekomen”, aldus de deelnemersovereenkomst.

Kortom: niks zeggen over wat er dan ook gebeurt tijdens de opnames. Dat verklaart ook waarom er nu ‘pas’ aangiftes worden gedaan. Onze experts uit het Metro-panel behandelen deze week overigens de stelling: ‘Seksueel overschrijdend gedrag is moeilijk uit de entertainmentwereld te verbannen’.

Aangiftes tegen Rietbergen en Ali B

Die aangiftes, die zijn nu dus gedaan. In totaal zijn het er drie, waarvan twee dus tegen coach Ali B. Of inmiddels oud-coach? RTL heeft de samenwerking met de rapper in ieder geval opgeschort in afwachting van het onderzoek. In ieder geval één aangifte zou zijn gedaan door een oud-kandidate. Het zou gaan om zedenzaken.

Nienke Wijnhoven, die bij Beau vertelde over haar ervaringen met Rietbergen, heeft tegen hem een aangifte ingediend. Ze beschuldigt hem van aanranding, liet ze gisteren via haar advocaat Sébas Diekstra weten. Rietbergen ontkent de aantijgingen „met klem”. Eerder bekende hij wel dat hij „relaties van een seksuele aard” heeft gehad met vrouwen die betrokken waren bij het programma.