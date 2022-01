Ook The Voice Kids en Voice Senior stopgezet, Waylon en Glennis Grace wachten af

Ook The Voice Kids en The Voice Senior worden in navolging van The Voice of Holland voor onbepaalde tijd stopgezet.

„Alle merken rond The Voice zijn opgeschort tot er meer duidelijkheid is”, bevestigt een woordvoerder van RTL vanmiddag aan persbureau ANP.

Zaterdag werd bekend dat The Voice of Holland voorlopig niet wordt uitgezonden wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bandleider Jeroen Rietbergen gaf toe dat hij in het verleden seksuele relaties met vrouwen heeft gehad die betrokken waren bij het programma. Rietbergen is de partner van Linda de Mol, maar inmiddels ‘was’. Linda de Mol maakte vandaag bekend de relatie te hebben verbroken en ook haar tv-werk voor onbepaalde tijd te hebben stopgezet.

Coaches The Voice wachten ontwikkelingen The Voice af

Glennis Grace en Waylon stappen voorlopig nog niet op als coach bij The Voice of Holland. Zij laten desgevraagd via hun management weten de ontwikkelingen af te wachten en dan pas een beslissing te nemen. Tegen de vierde coach, Ali B., is aangifte gedaan door – zo bracht het YouTube-programma BOOS van Tim Hofman naar buiten – naar verluidt een oud-kandidate.

Anouk maakte gisteren bekend per direct te stoppen met The Voice na de berichten over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen. Zij sprak van „een corrupte bende”.



Waylon, die sinds 2016 op een van de beroemde draaiende stoelen zit, zegt dat hij wacht met reageren tot de uitzending van BOOS donderdag online komt. Dat gebeurt om 16.00 uur. Hierin komen alle aantijgingen uitgebreid aan bod. Zijn manager laat het verder bij Waylons eerdere verklaring van zaterdag waarin hij stelde dat hij er niks mee te maken heeft.

Glennis Grace was nog maar net gedebuteerd

Ook Glennis Grace, die enkele weken geleden debuteerde als coach, wil voorlopig niets meer zeggen. „Glennis heeft via haar social media aangegeven dat ze erg geschrokken is door de berichten en dat ze het heel goed vindt dat dit onderzocht wordt. Ze heeft ook gezegd dat ze niet weet wat ze er verder over moet zeggen en dat ze ook niet precies weet wat er is gebeurd”, laat haar woordvoerder weten.

Maan, die dit seizoen samen met Typhoon optreedt als coach van afgevallen kandidaten, laat weten dat ze niet wil reageren. De zangeres verwijst daarbij naar RTL. Typhoon was vandaag niet direct bereikbaar voor commentaar.

I Can See Your Voice de vervanger

Het voorlopig opgeschorte The Voice of Holland wordt vrijdag en in de weken daarna vervangen door het nieuwe seizoen van I Can See Your Voice. De spelshow – een impressie van vorig jaar zie je hierboven – zou eigenlijk pas 20 februari starten, laat een woordvoerder van RTL weten.

I Can See Your Voice wordt gepresenteerd door Carlo Boszhard en begint om 20.00 uur. Doordat het programma niet zo lang is als The Voice of Holland, begint de uitzending van de talkshow Beau daarom een half uur eerder, om 21.30 uur.