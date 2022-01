Meer details duidelijk over seksueel wangedrag Jeroen Rietbergen: betasting en seksueel getinte opmerkingen

Wat het seksuele wangedrag van oud-bandleider van The Voice of Holland Jeroen Rietbergen precies inhoudt, daar ontstaat een steeds duidelijker beeld over. Meerdere oud-deelnemers doen namelijk in de media hun verhaal. Zo komen er verhalen naar buiten dat hij meisjes betast zou hebben, maar ook over ongepaste opmerkingen die hij maakte.

Eén van de kandidaten die haar verhaal doet, is Nienke Wijnhoven. Zij deed in 2018 mee aan The Voice en zegt dat ze in die periode betast is door Rietbergen.

Betast door Jeroen Rietbergen

Tijdens het programma bouwde Wijnhoven een vriendschappelijke band op met de bandleider. Na een show nodigde hij haar een keer uit om „boven een studio te zien”. Toen de kandidate meeliep naar boven, bleek er geen studio te zijn. „Op dat moment raakt hij je aan en denk je: heb ik dan onbewust toch een signaal gegeven? Wacht, miscommunicatie. Op dat moment zoek je eerst de schuld bij jezelf.”

Het ging van kwaad tot erger: „Hij ging wel effe voelen”, vertelt Wijnhoven. Het is lastig om haar verhaal te delen, zei ze ook, omdat zij een contract heeft getekend waarin allerlei voorwaarden stonden omschreven die zij niet exact meer weet. „En ik voelde me schuldig, want je zit in een relatie en hebt zoiets van: ben ik vreemdgegaan? Ook al hebben we geen seks gehad.”



In een andere situatie moest Wijnhoven op de grond liggen tijdens een zangles. Rietbergen zei: „Ik wil er wel bovenop liggen.” In de studio van Beau, waar Nienke gisteravond haar verhaal deed, houden zij en medekandidate Kirsten Berkx, die ook te maken kreeg met seksuele intimidatie, het niet droog. Wijnhoven geeft zichzelf de schuld, zegt ze. Maar in de studio zijn ze het erover eens: „Het is een roofdier.”

Wijnhoven vertelde gisteren bij Beau ook over een situatie met Ali B, die een aangifte aan z’n broek heeft hangen. De coach maakte namelijk intimiderende opmerkingen richting haar zusje van 15.

‘Wat heb jij een geil broekje aan’

Berkx deed in 2017 mee aan The Voice en heeft op z’n zachtst gezegd ook slechte ervaringen met Rietbergen. Hij maakte namelijk een seksueel getinte opmerking richting haar. „Ik liep over de gang en hij loopt achter mij en hij zegt: ‘Wat heb jij een geil broekje aan’.”

Verder vertelt Berkx dat Rietbergen in 2016 op de vingers was getikt, schijnbaar door John de Mol. Hij zou in therapie zijn gegaan en wilde zijn leven beteren. Maar dat is klaarblijkelijk niet gelukt. „En dan vind ik het toch grappig dat ik hier uit 2017 en Nienke hier uit 2018 zit.”

Rietbergen heeft dit weekend een verklaring naar buiten gebracht waarin hij toegeeft dat hij grenzen heeft overschreden. Ook stelde hij dat „zijn opdrachtgever” hem hier op had aangesproken. Wie die opdrachtgever is, is nog steeds onduidelijk. Zowel RTL als ITV, de producent, heeft laten weten van niets te hebben geweten.

Seksuele intimidatie bij The Voice of Holland

Een andere oud-kandidate, die anoniem blijft, vertelt aan Omroep West haar verhaal. Rietbergen maakte namelijk nogal intimiderende opmerkingen richting haar. Zo zei hij dat ze er „lekker neukbaar” uitzag op televisie. Maar dat is niet alles: „Hij kneep ook in de billen van medekandidaten en toen een andere deelneemster een keer door een wesp gestoken was, en ik de angel bij haar eruit probeerde te halen, kwam hij naar me toe en vroeg: ‘Zuig jij privé ook zo lekker?'”

Tijdens haar deelname werd ze bang voor Rietbergen. Ze zat in team-Borsato, maar ging nooit naar de jaarlijkse barbecue, omdat ze wist dat hij daar ook zou zijn. „Het is een nekhijger, ik voelde me nooit veilig met hem in mijn buurt”, vertelt de kandidate aan Omroep West.