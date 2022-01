Edele Sander Schimmelpenninck wil kloof arm en rijk verkleinen: benieuwd naar meer

Journalist en tv-maker Sander Schimmelpenninck wil in zijn nieuwe tv-programma Sander en de kloof het gapende gat tussen arm en rijk aan de kaak stellen. Of beter gezegd, zijne adelijke hoogheid Schimmelpennick natuurlijk. Zonder gekheid: hij wil proberen uit te vissen hoe er wat aan de steeds groter wordende kloof kan worden gedaan.

Metro bekeek alvast aflevering 1 van Sander en de kloof. Sander en de kloof is vanaf vanavond om 21.00 uur op NPO 3 bij de VPRO te zien (zes delen van drie kwartier).

Huh, die rijke Sander Schimmelpenninck?

Die Sander Schimmelpennick zit goed in de slappe was, die kan makkelijk lullen. We horen het je denken. Wees gerust, de 37-jarige tv-maker stipt het in Sander en de kloof meteen aan. „Ben je rijk? Waarom woon je in een kasteel? Die vragen hoor ik mijn hele leven al. Ja, ik ben geboren met een adellijke titel (graaf, red.). Daarom had ik al vroeg door dat niet iedereen met gelijke kansen wordt geboren”, zegt hij boven een (eenvoudig) bordje soep. Hij gebruikt over zijn afkomst overigens een mooie term. Iets als ‘ik had een winnend lot van de geboortegrond-loterij’.

Schimmelpennick ziet nog steeds dat niet elke Nederlander gelijke kansen krijgt. En dat de kloof tussen de armen en de rijken blijft groeien. Dat heeft grote gevolgen voor de samenleving, vindt de samensteller van deze serie. Hij wil er maar wat graag verandering in aanbrengen, al heeft hij het zelf nog zo goed en zou hij zich niet per se zorgen hoeven maken. De joekel van een erfenis van zijn ouders komt er toch wel aan. Maar nee, Sander Schimmelpennick vindt dat je iets moet doen. Hij maakt graag dingen zelf. Wat dat betreft vindt de tv-man dat talent en doorzettingsvermogen zouden moeten zorgen voor kansen. En niet je bedrag bij de bank. Gisteravond sprak hij er ook over in talkshow Op1.

Wat moet er gebeuren om de kloof te dichten?

In de eerste aflevering van Sander en de kloof zien we Schimmelpenninck alleen tussen de rijken. Tussen drie van zijn beste vrienden bijvoorbeeld, waaronder zanger Jaap Reesema, met wie hij De Zelfspodcast maakt. Zelfspot is er bij de vier niet, eerlijkheid in dit geval des te meer. Sander Schimmepennick zelf vertelt bijvoorbeeld dat hij van zijn rijke pa en ma een (belasting) jubelton ontving, om te gebruiken voor zijn huis. En ook nog een alleraardigst aandelenportefeuille van 125.000 euro. Zijn ook goed boerende vrienden moesten het met heel wat minder doen. Al komt Jaap Reesema er in het gesprek pas achter dat het collegegeld ook vroeger moest worden betaald (‘dat was toch gewoon gratis??’). We hopen maar dat het een grap is, al kijkt er hij er serieus verbaasd bij.

We zien Schimmelpenninck in de eerste Sander en de kloof ook op de golfbaan. Net als tussen de joekels van boten op de Loosdrechtse plassen (‘het Gooische kindertjesparadijs’). De varende tieners en twintigers die hij treft zijn ook al eerlijk. Ja, de boot is van papa en mama en, al dobberend: „We kunnen alles doen wat we willen en krijgen meer kansen dan andere mensen.”

Sander Schimmelpenninck: ‘Het is niet goed’

Rationeel vindt Sander Schimmelpenninck dat het verschil tussen arm en rijk te groot wordt. „Dat is niet goed voor beide groepen.” Het houdt hem altijd bezig, zo’n beetje sinds de tijd van zijn hoofdredacteurschap bij Quote. Hij ondervindt natuurlijk veel voordelen van zijn rijkdom, maar die kansongelijkheid vindt Schimmelpennick – uit alles blijkt dat hij het meent – echt niet kunnen. En waarom zou hij er anders ook zes tv-afleveringen van maken?

Het is altijd leuk om een kijkje in de levens van de rijkelui te krijgen, zoals vorig jaar met Jaïr Ferwerda in Hai Society. Maar hopelijk begeeft Sander Schimmelpennick zich in Sander en de kloof ook onder de armen. Het gaat dan om zo’n 1 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens, weet hij te vertellen. Dan wordt het interessant, want kan hij zorgen voor een toenadering? Al heet hij geen Sigrid Kaag natuurlijk, bewaakster van het belangrijkste koffertje van ons land. De vraag of hij de kloof kan dichten, maakt deze Metro-verslaggever benieuwd naar de rest van Sander en de kloof. Buiten dat is hij in deze reeks sowieso een prettige tv-persoonlijkheid. Geen drammerige graaf, maar wel iemand die tegen zijn gesprekspartner zegt wat hij denkt.

Aantal blikken uit 5: 3,5.

