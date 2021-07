Nieuwe maatregelen: ‘Horeca weer om 00.00 uur dicht’

In de persconferentie van 19.00 vanavond vertellen demissionair premier Mark Rutte en demissionair coronaminister Hugo de Jonge ons waarschijnlijk dat de horeca om 00.00 uur weer dicht moet. Er komt daarmee weer tijdelijk een einde aan het nachtleven en uitgaan in clubs. Dat hebben ingewijden bevestigd na berichtgeving van RTL Nieuws.

De NOS schrijft dat de horeca waarschijnlijk vanaf vanavond al om 00.00 de deuren moet sluiten.



Nieuwe maatregelen in persconferentie

Ook komen er strenge regels voor meerdaagse evenementen, zoals festivals. Daarnaas wil het kabinet dat er een einde komt aan het Testen voor Toegang in de horeca, discotheken en bij festivals. Alleen bij zogenoemde „geplaceerde evenementen”, waarbij mensen dus op hun plek zitten, zou testen voor toegang nog mogen. De kans bestaat dat het testsysteem half augustus weer wordt ingevoerd.

Een en ander ligt juridisch wel lastig, zeggen ingewijden.

Oplopende besmettingen

Zowel in de horeca als bij festivals konden bezoekers de afgelopen weken toegang krijgen na een negatieve testuitslag. Eenmaal binnen hoefden zij dan ook geen anderhalve meter afstand meer te bewaren. Maar het controlesysteem bleek allesbehalve waterdicht. Op meerdere plekken zijn daardoor flinke nieuwe besmettingsbrandhaarden ontstaan.

Het kabinet staat onder grote druk omdat het aantal positieve coronatests de afgelopen week explosief is toegenomen. Het RIVM meldde er gisteren 5475. Dat is bijna zeven keer zo veel als een week geleden, een ongekende toename. Het gaat vooral om twintigers en veel mensen hebben het coronavirus opgelopen in de horeca.

Tot een oplopende druk op de ziekenhuiszorg heeft die toename nog niet geleid. Maar het Outbreak Management Team heeft in een spoedadvies geadviseerd om wel in te grijpen, om te voorkomen dat dit in de komende weken alsnog gebeurt, melden Haagse bronnen. Die melden verder dat de besmettingscijfers vrijdag opnieuw een alarmerende stijging laten zien, zonder concrete aantallen te noemen.