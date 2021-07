Grote première van The Sound of Music met Nandi als energieke, brutale Maria

Met The Sound of Music beleeft de musicalwereld eindelijk weer een grote première. Nandi van Beurden won op televisie dit voorjaar de hoofdrol (Maria). De geboren Tilburgse blikt met Metro terug en vooruit. „Die zoektocht op tv was eigenlijk doodeng.”

Twee kleinere premières van musicals waren er de afgelopen weken al. Die van Spring Awakening in DeLaMar West in Amsterdam en Zodiac de Musical in de voormalige koepelgevangenis in Breda. Nu is het de tijd voor The Sound of Music. Gebukt onder de nodige coronamaatregelen, maar toch.

The Sound of Music tijdens ‘avond Peter R. de Vries’

Het is de avond na de aanslag op Peter R. de Vries, als Nandi van Beurden twee dagen voor haar grote première nog even tijd vindt om te videobellen. Toen Nederland in de ban was van het vreselijke nieuws, stond zij als Maria op het podium een van de laatste try-outs te spelen. „De mensen achter de schermen wisten het. Ik hoorde het pas na afloop, want ik zit in praktisch iedere scène. Ik heb ook geen opgelichte gezichten gezien, van publiek dat op hun telefoons zat te kijken. Bizar wat er gebeurt, echt bizar. Laten we bidden dat het goed komt. Het geeft ook maar weer aan dat zo’n theater 2,5 uur lang even een compleet andere wereld is.”

Vijfhonderd mensen mogen er vanavond bij de ‘1,5 meter-première’ in dat AFAS Circustheater in Scheveningen zijn. Het is nog heel wat in dit grootste theater van Nederland (1600 stoelen). Een galafeest om te vieren dat de kop er voor The Sound of Music af is, is er niet. Maar ja, vijfhonderd is altijd nog meer dan de vier juryleden die Nandi tijdens de televisiezoektocht naar Maria wekelijks voor zich zag. In hetzelfde theater als waar The Sound of Music nu twee maanden te zien is, deed Nandi mee aan Op Zoek Naar Maria. Na weken van spanning zagen 1,4 miljoen tv-kijkers (dat dan weer wel) dat Nandi de hoofdrol in de wereldberoemde musical te pakken had. De eerste grote hoofdrol in haar nu 30-jarige leven.

Op Zoek Naar Maria ‘onwerkelijk’

„Dat lege theater was onwerkelijk”, blikt zij op haar tv-optredens terug. „Het was al heel lang geleden dat we überhaupt hadden gezongen. Maar dat er geen mensen zaten was ehm… een beetje unheimisch. Je kunt alleen maar denken ‘verdorie, dit is niet hoe het hoort’. Toch was het fijn om in het theater te zijn. Eenmaal binnen voel je hier altijd dat er iets staat te gebeuren. Dat moment is er alleen dan! En daar ben je als publiek en acteur live getuige van”. Dat er nu weer honderden mensen in de zaal zitten, oh hemel wat is dat heerlijk. We zijn blij met íedere bezoeker.”

Nandi van Beurden speelde in maart vorig jaar in Hello Dolly!, met onder meer Simone Kleinsma, Paul de Leeuw en Jörgen Rayman. De cast beleefde misschien wel de gekste coronaklap van alle voorstellingen. „We hebben maar twee keer officieel gespeeld, de première en de show erna”, zegt Nandi. „Ik denk dat we daarmee een wereldrecord kortste tournee hebben gevestigd.”

Frisse en energieke The Sound of Music

Wat dat betreft zijn twee van de laatste drie officiële voorstellingen van Nandi van Beurden na vanavond premières geweest. Hoe staat ze ervoor, nu haar allerbelangrijkste show tot nu toe er aan komt? „Ik vind het hartstikke spannend. Mijn optreden ligt door Op Zoek Naar Maria toch een beetje onder een vergrootglas. Maar ik speel met zó’n aardige groep, iedereen tilt elkaar naar een hoger plan. De voorstelling is fris, er zit veel energie in en de kinderen zijn gewoon fantastisch. Ik heb er alleen maar heel veel zin in om iedereen op onze kraamvisite te laten komen. Om te laten zien wat wij hebben gemaakt.”

Tijdens de première van de The Sound of Music is Nandi van Beurden een van de talloze opvolgsters van actrices die Maria al speelden en zongen. Het ruim 60-jarige avontuur begon met Mary Martin in de musical op Broadway New York in 1959. De bekendste Maria is ongetwijfeld Julie Andrews in de filmversie van 1965. In Nederland was Anouk Maas zes jaar geleden de laatste hoofdrolspeelster. Haar cover destijds, die ook in het ensemble aantrad? De van het Fontys Conservatorium afstuderende… Nandi van Beurden.

Allemaal speelden zij non en nanny Maria, die zich niet kan aanpassen aan het kloosterleven. Zij krijgt de opdracht van Moeder Overste (Francis van Broekhuizen, met wie Metro al eerder sprak) om als gouvernante te werken bij de familie Von Trapp. Daar komt ze er al snel achter dat de zeven kinderen van kapitein Von Trapp (Stefan Rokebrand) onder een te streng regime leven. Wanneer de kapitein een tijd van huis is laat Maria de kinderen weer opbloeien. Dit in een tijd dat er richting de Tweede Wereldoorlog spanning heerst door steeds machtiger nazi’s.

Nandi in heen en weer van Duitsland naar Nederland

„Vier keer speelde ik Maria in 2015, in plaats van Anouk”, zegt Nandi. „Het lot van een cover is dat je nooit weet wanneer je op gaat. Maar het was een mooie start.” Haar musicalleven daarna speelde zich afwisselend af in Duitsland en Nederland. Nandi was onder meer te zien in Beauty & The Beast, Mary Poppins, Was Getekend, Annie M.G Schmidt en, zoals gemeld, Hello Dolly!. Ze is ook vocal coach voor kinderen in musicals.

Nu is Nandi van Beurden dé Maria die avond aan avond (of middag) het podium betreedt met het beroemde en aanstekelijke Do-Re-Mi. Wat voor Maria heeft zij van haar rol gemaakt? „Eentje die verdacht veel op mezelf lijkt. Heel energiek, brutaal, maar in de gezonde vorm daarvan. Ze is niet op haar mondje gevallen in elk geval. Mijn Maria vecht voor haar kinderen en hun erkenning. Ze ziet dat ze liefde nodig hebben. En zij probeert het harnas open te breken van het stugge huishouden daar, uit onmacht opgelegd door hun vader kapitein Von Trapp. Ik probeer warmte en energie te brengen.”

Op Zoek Naar Maria? Ja!

„Ja!”, is haar snelle antwoord of ze zich bij de aankondiging van Op Zoek Naar Maria meteen wilde aanmelden. „Niet per se omdat het op tv was, dat vond ik eigenlijk alleen maar doodeng. Maar voor deze rol zette ik bij wijze van spreken nog een tent op voor de auditieruimte.”

Nandi van Beurden staat tegenover een kapitein Von Trapp, die niet iedereen meteen had verwacht. Amsterdammer Stefan Rokebrand was namelijk eerder Soldaat van Oranje en Herman Brood in Chez Brood. Hij speelt dus de meest uiteenlopende rollen. „Ik vind hem een prachtig acteur. Hij heeft in toneelland veel meer kilometers gemaakt dan ik”, zegt Nandi. „En een onwijs lieve collega, dat is ongelooflijk. We kunnen goed over de scenes praten. Waar ik veel van Stefan kan leren op het acteervlak, daar kan hij vanuit mij meer dingen meepakken qua zang. Ik denk dat we elkaar naar een hoger plan tillen en scherp houden.”

En dan heeft ze ook nog William Spaaij als oom Max in ‘haar show’. Met deze ervaren alleskunner tourde Nandi in Was Getekend, Annie M.G. Schmidt. Nandi blij: „Ik ken William goed. Hij geeft nét een dot extra energie aan een groep en houdt iedereen bij de les. Hoe gezellig ook, ik heb helaas weinig scenes met hem, op één belangrijke na. Het is heel fijn dat William erbij is.”

Genieten van The Sound of Music

Nandi wordt niet meer (gillend) wakker met het idee dat haar hoofdrol in The Sound of Music een boze droom was. „Nee. Maar ik moet mezelf af en toe nog wel in m’n arm knijpen dat dit allemaal gebeurt. Soms vind ik het nog onwaarschijnlijk. Toen we met de cast het theater betraden, had ik wel een beetje buikpijn. En PTSS-verschijnselen, haha. Maar zonder gekheid denk ik over de weken op televisie nog weleens: dat ik dát toch heb gedaan… Wat was dat een rollercoaster en wat kreeg ik veel adrenalinestoten. Inmiddels ben ik wat meer gaan relaxen hoor. Ik kan er wat meer van genieten.” Dat genieten zullen Nandi’s ouders ook wel doen. Zij zitten vanavond in de zaal. Een try-out van hun dochter hebben ze echter nog niet gezien. „Nee”, wist Nandi resoluut. „Dat had ik verboden.”



Na het AFAS Circustheater Scheveningen is The Sound of Music tot en met februari te zien in Amsterdam (Carré), Maastricht, Emmen, Doetinchem, Heerlen, Zwolle, Groningen, Den Bosch, Eindhoven, Tiel, Breda, Enschede, Leeuwarden, Hoorn, Rotterdam, Almere en Apeldoorn.

