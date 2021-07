Eerste kinderen kunnen afspraak maken voor een coronavaccinatie

De coronavaccinatie van gezonde kinderen staat op het punt van beginnen. Kinderen die in 2004 zijn geboren, en dus dit jaar hun 17e verjaardag vierden of nog 17 moeten worden, kunnen vandaag een afspraak maken voor hun prik.

De afsprakenlijn ging om om 10.00 uur open. Op de Waddeneilanden is men al even aan het prikken: daar worden tieners sinds woensdag gevaccineerd.

Later komen ook de andere kinderen van 12 jaar en ouder aan de beurt. Net als bij volwassenen wordt er telkens een nieuw geboortejaar bekendgemaakt als het om het maken van een afspraak voor een coronavaccinatie gaan.

Miljoen jongeren kunnen coronavaccinatie krijgen

In totaal mogen ruim een miljoen jongeren zich laten vaccineren. Waarschijnlijk kunnen de kinderen vanaf volgende week al langskomen op een vaccinatielocatie. Daar krijgen ze het vaccin van Pfizer/BioNTech. Het is de bedoeling dat alle jongeren voor het begin van het nieuwe schooljaar hun eerste prik hebben kunnen halen. In de eerste schoolmaand moeten zij hun tweede coronavaccinatie krijgen.



Speciale dag! De eerste jongeren kunnen een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Ben je geboren in 2️⃣0️⃣0️⃣4️⃣? Dan kan je rond 10.00 uur online je prik plannen bij de GGD. #plandeprik 👉 https://t.co/atuKEXyXpm pic.twitter.com/I9UAgckviP — Hugo de Jonge (@hugodejonge) July 2, 2021

Het kabinet besloot woensdag dat gezonde jongeren mogen worden ingeënt. De Gezondheidsraad had dat ook aangeraden. Volgens de deskundigen verkleint het vaccin de kans dat tieners het coronavirus oplopen. Zo’n besmetting verloopt bij de meeste kinderen weliswaar mild, maar er zijn wel degelijk risico’s, aldus de raad. Bovendien voorkomt een coronavaccinatie dat jongeren het virus overdragen aan volwassenen.

Op de Waddeneilanden is de vaccinatie van tieners dus al begonnen. Zo zijn vrijwel alle kinderen van 12 jaar en ouder op Schiermonnikoog woensdag al gevaccineerd, meteen na het besluit van het kabinet.

Veel weerstand met hashtag #blijfvanonzekinderenaf

Over de beslissing dat jongeren een coronavaccinatie kunnen krijgen, werd niet alleen gejuicht. Er was ook veel weerstand, wat ouders op social media duidelijk maakten met de hashtag #blijfvanonzekinderenaf. Soms deden de mensen die het vaccineren van de jeugd niet zien zitten alsof zorgminister Hugo de Jonge de kinderen dwingt. Dat is niet het geval. Een coronavaccinatie krijgen is een keuze en dat geldt voor iedereen.

Feestelijke priknacht tijdens festival

In de Jaarbeurs in Utrecht kregen gisteravond en vannacht 2500 wat oudere jongeren een coronavaccinatie van Janssen. De interesse voor het feestelijke evenement met dj’s en discolichten was groot, zegt Jaap Donker, directeur publieke gezondheid van de GGD regio Utrecht. „De beschikbare plekken werden moeiteloos gevuld”, aldus Donker.



Zoonlief gaat er ook voor. (@ GGD Vaccinatie Jaarbeurs Utrecht in Utrecht) https://t.co/RccrHOaK8D — Nancy  (@nancedj) June 30, 2021

Vooral jongeren kwamen op het evenement af, dat van 21.00 uur tot 01.00 duurde. „Zij komen heel blij binnen, omdat deze vaccinatie voor hen echt voelt als het herwinnen van de vrijheid. Iemand zei zelfs tegen me dat het een beetje voelde als een eerste festival”, aldus Donker. „Ook medewerkers vinden het fantastisch om hier te werken. Er heerst toch een andere sfeer dan overdag, dan is die wat serieuzer. Nu is de sfeer wat losser.”

Deze prikavond was de derde: vorige week vrijdag en afgelopen woensdag kwamen er ook al mensen naar de Jaarbeurs. De GGD had er een creatieve naam aan gegeven: Dansen met Janssen. „We willen de priknachten zeker blijven herhalen als er meer vaccin beschikbaar is”, zegt Donker. Op 8 en 15 juli staan de volgende priknachten met naald en een dansje gepland.