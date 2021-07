‘Kabinet overweegt clubs te sluiten en evenementen af te blazen’

Het kabinet overweegt om vanwege het snel stijgende aantal positieve coronatests nieuwe maatregelen in te voeren. Bijvoorbeeld het afblazen van meerdaagse evenementen en sluiten van clubs en discotheken. Dat melden bronnen bij het kabinet. Een besluit daarover valt morgenochtend, als de verantwoordelijke ministers hebben gesproken over een spoedadvies van het Outbreak Management Team (OMT). Het RIVM meldde vandaag 5475 nieuwe positieve tests en de snelste stijging tot nu toe.

Het kabinet kijkt nog welke maatregelen getroffen moeten en kunnen worden om de besmettingen terug te dringen. Daarbij is de vraag of er direct maatregelen getroffen worden, of pas als blijkt dat de stijging morgen doorzet. Ook is er nog geen overeenstemming over de vraag of gerichte maatregelen, zoals strengere controles op de handhaving van de toelatingsregels, zouden volstaan.

Mogelijk nieuwe maatregelen

Tussen gisterochtend en vandaag zijn dus 5475 positieve tests gemeld. Dat is het hoogste aantal sinds 14 mei. Gisteren meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meer dan 3600 nieuwe gevallen en de dag ervoor waren ruim 2200 positieve tests geregistreerd. Precies een week geleden, op 1 juli, kwamen er slechts 826 nieuwe gevallen bij. Dat betekent dat het aantal positieve tests in een week tijd bijna is verzevenvoudigd. Zo’n snelle stijging is niet eerder voorgekomen.

In de afgelopen zeven dagen zijn 16.153 bevestigde besmettingen gemeld. Nog maar een paar dagen geleden waren er zo’n 4.000 tot 5.000 meldingen in een week. De stijging van het aantal coronapatiënten verloopt „veel rapper dan verwacht”, zei De Jonge vlak voordat de nieuwe cijfers naar buiten kwamen. Dat kan op verschillende manieren tot problemen lijden. Hoewel de kwetsbaarsten goeddeels geprikt zouden moeten zijn, kan een deel van hen nog altijd (ernstig) ziek worden omdat ze niet geprikt zijn of de prik niet goed werkt. Bovendien hebben jongere groepen weliswaar een kleinere kans op een ernstig ziekteverloop, maar is die kans niet nul. En dan zijn er nog de risico’s van chronische covid.

Enkele clubs al dicht, ‘maar geen trend’

Een paar clubs hebben al het heft in eigen handen genomen en de knoop doorgehakt: zij gaan dicht. Bijvoorbeeld de Amsterdamse Club Nyx en Exit Café. Op Twitter lieten zij weten het niet verantwoord te vinden om open te blijven. In Veendam deelt de eigenaar van Bon Bini dezelfde gedachte. Op Facebook laten ook zij weten zich verplicht te voelen om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Ook Club 1841 in Sneek is bezorgd. Daar raakten meerdere medewerkers besmet na een uitgaansavond.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

It’s not easy for us, but considering the current rising infections and the limited information available to us, we find it irresponsible to open this weekend with Club NYX and Exit Cafe. So this weekend, we’re staying quiet & all our events for this weekend are being postponed. pic.twitter.com/2h34cnBhc2 — Club NYX (@NYXamsterdam) July 7, 2021