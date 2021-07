Britse agent geeft schuld toe in spraakmakende moord op Sarah Everhard

Een Britse politieagent heeft toegegeven dat hij begin maart Sarah Everhard (33) heeft vermoord. Wayne Couzens bekende eerder al dat hij Everhard had ontvoerd en verkracht. De verdwijning en dood van de Londense vrouw leidde tot grote verontwaardiging in het Verenigd Koninkrijk en ook daarbuiten.

Vorige maand zei de 48-jarige Couzens al dat hij wel verantwoordelijk was voor de dood van Everhard. Nu heeft hij gezegd dat het dus om moord gaat. Uit onderzoek bleek namelijk dat de vrouw is gewurgd en dat de verdachte in de aanloop naar de moord een huurauto had geregeld en een rol verpakkingsfolie had gekocht.



Thinking of the family & friends of #SarahEverard today as her murderer has admitted his sickening crime. Sarah will not be forgotten & nor will the urgent need for change. We’ll keep fighting until all women & girls are safe & free from fear on our streets #ReclaimTheseStreets pic.twitter.com/9SDmKB0ftx — Helen Hayes 💙🌹 (@helenhayes_) July 9, 2021

Moord op Sarah Everhard

Begin maart was Everhard ’s avonds in Londen op weg naar huis, toen ze verdween. Couzens nam haar in zijn huurauto mee de stad uit. Een week later werd haar lichaam gevonden in een bos, bijna 80 kilometer van de plek waar ze voor het laatst was gezien. Ze kende Couzens niet. De twee waren „totale vreemden” van elkaar, zegt de aanklager in de zaak.

Wat er precies is gebeurd en waarom, is volgens de aanklager mogelijk niet te achterhalen. De verdachte werkt namelijk niet mee aan het onderzoek. Na zijn arrestatie legde hij een aantal valse verklaringen af. Zo gaf hij een Oost-Europese bende de schuld van de moord. Op dit moment is er niks bekend over het motief van Couzens. Eind september doet de rechtbank uitspraak in de spraakmakende zaak.



Today, of all days, remember her name: Sarah Everard. ❤️ pic.twitter.com/FfTqSJfieG — Connor Gurney (@connordoner) July 9, 2021

Ophef

Onder vrouwen in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten leidde de moord tot heel wat ophef. Veel vrouwen deelden hun eigen ervaringen met intimidatie en gevaar op straat. Ook hielden de vrouwen een wake in Londen, waarbij agenten hardhandig ingrepen. Daar was veel kritiek op. Agenten zeiden dat ze ingrepen omdat de wake vanwege de coronamaatregelen niet was toegestaan. Een onafhankelijke inspectie oordeelde later dat de politie gepast had gehandeld.