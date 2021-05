IKEA-rel, ophef om Humberto, Caroline van der Plas en meer in de Metrobot

Nederland is druk in de weer met allerlei zaken, het zal je niet ontgaan zijn. Maar filteren tussen al die belangrijke gebeurtenissen, dat kan nog wel eens lastig zijn. Daarom nemen we je dat uit handen met onze Metrobot. Die vertelt je alles wat je moet weten over het nieuws, al dan niet in grote lijnen. Als je zelf wil, kun je meer verhalen lezen op onze site.

Bij de IKEA in Delft kregen klanten die vanwege medische redenen geen mondkapje kunnen dragen een gele sticker. Mensen zijn verontwaardigd en vergelijken de sticker met een Jodenster. Tegenover Metro reageert IKEA dat ze de ophef betreuren, en dat het nooit hun bedoeling was om negatieve gevoelens los te maken. Vanavond is demissionair premier Mark Rutte te gast bij Nieuwsuur, om het te hebben over de formatie, de gewenste nieuwe bestuurscultuur en zijn eigen rol daarin. Op social media is nogal wat ophef ontstaan, omdat mensen het raar vinden dat hij dat niet eerst aan de Kamer vertelt, maar aan een tv-programma. Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging is weer druk bezig op Twitter. Ze plaatste namelijk een opmerking over landbouwgrond en twitteraars weten niet hoe snel ze haar statement moeten ontkrachten. Dit weekend kon ze wel op lof rekenen, toen ze de uitnodiging van het Eurovisie Songfestival afsloeg. We hebben er een nieuw woord bij: schaduwvakantie! Dat is een vakantieplan B, vakanties die voor de zekerheid worden geboekt in Nederland, maar straks alsnog worden geannuleerd wanneer een vakantie naar het buitenland weer kan. Vakantieparken en campings moeten dit jaar dan ook op hun hoede zijn voor ‘schaduwvakanties’, waarschuwt ABN Amro die onderzoek deed. Humberto-kijkers zijn niet te spreken over de uitzending van gisteravond. In de talkshow spraken gasten, zoals wel vaker de laatste tijd, veel over de ic-capaciteit, versoepelingen en reizen. Sommige kijkers noemen de uitzending ‘de slechtste ooit’, anderen zeggen ‘viel me zwaar tegen, ik kijk nooit meer’.

Dat was het weer! Hopelijk heb jij er net zoveel van genoten als wij. Fijne maandag.