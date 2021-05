Mensen zonder mondkapje krijgen gele sticker bij IKEA, leidt tot veel ophef

Een gele sticker of embleem gebruiken om twee groepen van elkaar te scheiden. Komt dat je bekend voor? Veel twitteraars vinden van wel, en daarom zijn ze boos op IKEA. Bij de vestiging van de Zweedse meubelgigant in Delft krijgen mensen namelijk een gele sticker als ze vanwege medische redenen geen mondkapje kunnen dragen. Mensen op social media trekken nu vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog. IKEA heeft aan Metro laten weten dat ze de ophef betreuren.



IKEA in Nederland, waar je een gele ster euh mondkapje stikker op je jas moet plakken als je geen mondkapje wil/kan dragen pic.twitter.com/JISXb73KLe — 🇸🇪 (@bloemen_meis) May 9, 2021

Het begon allemaal met een tweet, waarin een IKEA-klant schreef dat je je bij binnenkomst mag melden als je een ontheffing hebt. Daarna, zegt ze, dien je een gele sticker op je jas te plakken zodat anderen kunnen zien dat je een ontheffing hebt.



Bij Ikea Delft mag je bij binnenkomst je melden als je een ontheffing van het mondkapje hebt. Daarna dien je een GELE sticker (gemaakt door ikea) op je jas te plakken zodat anderen kunnen zien dat je een ontheffing voor het mondkapje hebt.

Iemand er bekend mee of dit bij pic.twitter.com/m4aCLzFP0e — Erna Schoonderbeek- Heijster (@ErnaSchoonderbe) May 9, 2021

Gele sticker bij IKEA

Voor veel mensen brengt dit hele gebeuren nare gevoelens met zich mee. Bijvoorbeeld voor Elisheva, die vindt dat „IKEA zojuist de gele ster heeft geherintroduceerd”. „Dit komt keihard binnen en ik kan niet beschrijven wat ik nu voel.”



Ikea heeft zojuist de Gele Ster heringetroduceert, voor iedereen die geen mondkapje wil dragen moet de gele sticker zichtbaar op de jas plakken.

Dit komt keihard binnen en ik kan ik beschrijven wat ik nu voel.#BoycotIkea — Elisheva ✡ (@Elisheva2021) May 9, 2021

Volgens een ander is de kleur niet het probleem, maar het feit dat IKEA de stickers überhaupt gebruikt. „De ophef die ontstaat omdat hij geel is begrijp ik goed, maar het feit dat je sowieso gestickerd moet worden om te benadrukken dat je een uitzondering bent… Zelfs al maken ze hem IKEA-blauw, ze zijn van God los.”



#BoycotIKEA Al was de sticker pimpelpaars met een goud randje…

De ophef die ontstaat omdat hij geel is begrijp ik goed, maar het feit dat je sowieso gestickerd moet worden om te benadrukken dat je een uitzondering bent..Zelfs al maken ze hem Ikea- blauw, ze zijn van God los. — Dibbus61 (@dibbus61) May 10, 2021

‘Handig systeem’

Er zijn ook de mensen die dit systeem juist handig vinden, en zeggen dat het niet zo’n gek idee is om duidelijk te maken dat iemand een ontheffing heeft. „Stel je voor, je hebt een medische reden om geen mondkapje te dragen. Je loopt in de IKEA, en medewerkers en klanten herinneren je hier meerdere keren aan, en je moet tig keer je verhaal doen. Zo gek is dit systeem dan toch niet? Het is maar een sticker mensen”, schrijft ze.



Stel je voor, je hebt een medische reden om geen mondkapje te dragen. Je loopt in de Ikea, en wordt door medewerkers en klanten meerdere keren hier aan herinnerd, en je moet tig keer je verhaal doen. Zo gek is dit systeem dan toch niet ? Het is maar een STICKER MENSEN !!! pic.twitter.com/d8LQM0C6V2 — 𝚂𝚘𝚏𝚒𝚎 ©️ (@Soofco) May 10, 2021



Mooi dat wappies eerst pleiten voor ‘geen mondkapjes’ en nu #Ikea voor deze mensen een gele sticker heeft gelijk weer komen met een WO2 vergelijking. Mensen die COVID met de Holocaust vergelijken sporen echt niet. — Karel Theodore (@je_kijk) May 10, 2021

„Wat doen mensen nou moeilijk?”, vraagt een ander zich af. „’t Is maar een sticker, en dat heb je liever dan dat andere bezoekers je judgen door je met afschuw aan te kijken en dat het personeel 300x per uur aan je gaat vragen ‘waar is uw mondkapje?’. ’t Is letterlijk gewoon handig.”



Wat doen mensen moeilijk? Tis maar een sticker, en dat heb je liever dan dat andere bezoekers je judgen door je met afschuw aan te kijken & dat het personeel 300x per uur aan je gaat vragen “waar is uw mondkapje?”. Tis letterlijk gewoon handig #IKEA #mondkapje #coronamaatregelen — cuz,yk,idk (@formerflman) May 9, 2021

Reactie IKEA

Metro heeft IKEA gebeld voor een reactie, en zij zeggen het incident te betreuren. Het losmaken van een negatieve emotie is dan ook nooit hun bedoeling geweest. „Dit is natuurlijk heel erg vervelend, en we bieden onze excuses aan voor dit incident. Klanten konden, op geheel vrijwillige basis, een sticker opplakken. Dat was alleen bij de vestiging in Delft zo, en zij zijn er na de ophef ook meteen mee gestopt.”

De IKEA-vestiging bood de stickers vanaf 6 mei aan. Ze dienen, volgens de meubelgigant, alleen voor de duidelijkheid. „De bedoeling was enkel zodat het duidelijk was voor zowel medewerkers als klanten dat iemand vanwege een medische reden geen mondkapje hoeft te dragen.” Dat de sticker geel was, is geheel te danken aan het feit dat dat een van de bekende IKEA-kleuren is. Dat de gele stickers negatieve emoties losmaakten bij veel mensen, vindt IKEA erg spijtig.