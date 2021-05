Via deze website kun je een vaccin halen die anders de prullenbak in gaat

Eén van de probleem van het vaccineren tegen corona is dat er regelmatig vaccins moeten worden weggegooid door huisartsen en andere priklocaties. Uitgenodigde mensen komen niet opdagen en dat gat kan niet opgevuld worden. Daar bedachten enkele medici iets op.

Huisarts in opleiding Bernard Leenstra, chirurg, hoogleraar en CMIO van VWS Marlies Scijven, Huisarts Marco Blanker en hoofddocent en softwareontwikkelaar Anees Saban. Het zijn de mensen achter de website prullenbakvaccin.nl.

Ongebruikt weggegooid

De website is ontwikkeld om te voorkomen dat vaccins ongebruikt weg worden gegooid. En dat gebeurt eigenlijk dagelijks, stelt prullenbakvaccin.nl. „Dat is zonde, want veel mensen willen heel graag een vaccinatie.” Daarom hoopt de website priklocaties en mensen die graag een vaccin ontvangen, aan elkaar te koppelen. „Want elk vaccin dat ongebruikt de prullenbak in gaat, is er één te veel.”

Huisartsen of andere instellingen die vaccineren, kunnen zich op de website aanbieden als ze aan het einde van de dag nog prikken over hebben. Op de website wordt het huisje dat de locatie aangeeft groen. Als vaccins dan weer op zijn, kunnen locaties dat ook weer melden op prullenbakvaccin.nl en wordt het huisje rood.

Overgebleven vaccinatie halen

Mensen die een vaccin willen, kunnen op deze ‘groene’ locaties een prik halen. De priklocatie heeft hiervoor een tijdslot ingesteld. Het is niet zo dat je een vaccin kunt reserveren, dus het kan ook voorkomen dat je ongevaccineerd weer huiswaarts keert. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Wel dien je vooraf even te melden dat je een vaccin wil. Je kunt niet kiezen welk vaccin je wil.

Iedereen die ouder is dan 18 jaar en nog niet is gevaccineerd mag in principe zo’n overgebleven vaccin komen halen. Wel zijn hier voorwaarden aan verbonden. Er zijn bepaalde aandoeningen, klachten of ziekten waarmee je een vaccin mogelijk niet mag hebben, of je extra voorzichtig moet zijn. Huisartsen of andere medici op de priklocatie kunnen altijd nog bepalen je het vaccin niet te geven.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ministerie van VWS niet blij

Het ministerie van VWS is niet blij met de restjeswebsite. Het ministerie zegt het „geen verstandig idee” te vinden en dat het aan het RIVM is om de prikken te verdelen. Ook stelt het ministerie dat het wel meevalt met het verspillen van de vaccins en dat deze niet over zijn, omdat ze goed verdeeld worden door het land.

Prullenbakvaccin.nl

Voor meer informatie en voorwaarden over het halen van een overgebleven vaccin, kun je kijken op www.prullenbakvaccin.nl.