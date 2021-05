Aanwezigheid Rutte bij Nieuwsuur leidt tot opleving #RutteMoetWeg

Vanavond is Rutte te gast bij Nieuwsuur, om het te hebben over de formatie, de gewenste nieuwe bestuurscultuur en zijn eigen rol daarin als minister-president. Na de verkiezingen waren de partijen het er namelijk over eens dat er een nieuwe bestuurscultuur moeten komen in de Tweede Kamer. Eentje met meer openheid, bij voorkeur. De aankondiging dat de demissionair premier aanschuift bij Nieuwsuur leidt tot een opleving van #RutteMoetWeg.

Een hoop mensen vinden het namelijk op z’n zachtst gezegd opvallend dat Rutte zijn ‘radicale ideeën’ voor een nieuwe bestuurscultuur eerst uitlegt bij Nieuwsuur, in plaats van aan de Kamer. „Walgelijk spindoctor-gezwam”, noemt iemand het.



Wat is dat voor walgelijk spindocters gezwam dat Rutte zijn ideeën over de nieuwe bestuurscultuur eerst gaat uitleggen in Nieuwsuur ipv aan de Kamer

Schoffering Parlement en formatie#RutteMoetWeg — Gerben Laagland (@Gerbijl) May 10, 2021

Rutte bij Nieuwsuur

Ook zal Rutte het vanavond hebben over hoe hij het vertrouwen van de Kamer gaat terugwinnen. „Hij zegt zelf radicale ideeën te hebben over hoe het precies anders moet”, zei WNL-presentatrice Jill Bleiksloot eerder. „De Tweede Kamer overtuigen doe je in de Tweede Kamer en niet bij het NPO-programma Nieuwsuur! Mij hoef je niet te overtuigen. Ik weet het wel: #RutteMoetWeg.”



De tweede kamer overtuigen doe je in de tweede kamer en niet bij het #NPO programma @Nieuwsuur @markrutte! Mij hoef je niet te overtuigen. Ik weet het wel: #ruttemoetweg — Angelique Cornelissen (@liekcornelissen) May 10, 2021

Pieter Omtzigt zal hoogstwaarschijnlijk ook aan bod komen. Volgens EW staat hij namelijk op het punt de CDA te verlaten, maar daar heeft Omtzigt zelf nog niet op gereageerd. Verwacht van Rutte ook geen uitsluitsel daarover, want zijn ‘functie elders’-plan voor de CDA’er mislukte. Maar Bleiksloot zal hem wel ondervragen over de rommelige informatie over Omtzigt en het chaotische debat dat daarop volgde.



Dus de man die met zijn #ruttedoctrine de #bestuurscultuur ernstig verziekt heeft, mag vanavond even uitleggen hoe hij het na 10 jaar helemaal anders gaat doen?

Tuurlijk….#Nieuwsuur

#RutteMoetWeg — ⚓Kapitein Marloes de Wit (@JustSeeForMe) May 10, 2021

#RutteMoetWeg

Onder de mensen die vinden dat Rutte #WegMoet zijn ook zij die een paar van zijn ‘successen’ op een rijtje zetten. „Ik raad iedereen aan om toch even het lijstje erbij te pakken van al zijn ‘successen’ over de afgelopen tien jaar aan sloopresultaten.” Op de lijst staan onder meer de bonnetjesaffaire, de woningnood, het lerarentekort en het wegbezuinigen van 1000 ic-bedden.



Wat mij betreft mag hij daar wel blijven tot aan @Nieuwsuur en ik raad iedereen aan om toch even het lijstje erbij te pakken van al zijn 'successen' over de afgelopen tien jaar aan sloopresultaten. #RutteMoetWeg pic.twitter.com/mpiZ215NJP — Angelique Cornelissen (@liekcornelissen) May 10, 2021

Veel mensen vragen zich ook af of het Rutte zal lukken om die nieuwe bestuurscultuur echt door te voeren. Volgens hen wordt het vooral een ‘we gaan het anders doen’-verhaal. Maar of hij zijn belofte zal inlossen? „Die ‘radicale ideeën’ voor verandering bestuurscultuur van Rutte zullen voornamelijk een eindeloze herhaling zijn van de belofte ‘we gaan het radicaal anders doen’ dan een daadwerkelijk script van hoe het anders gaat zijn.”



die ‘radicale ideeën’ voor verandering bestuurscultuur van Rutte zullen voornamelijk een eindeloze herhaling zijn van de belofte ‘we gaan het radicaal anders doen’ dan een daadwerkelijk script van hoe het anders gaat zijn #RutteMoetWeg #Ruttedoctrine — Loes ‘via via’ ZeroCovidNL (@loesepoes1) May 10, 2021



Precies! Geloven we de recidivist? Na 10 jaar opportune leugentjes en verdwenen actieve herinneringen? Ik niet meer.#TjeenkWillink

#ruttemoetweg@2eKamertweets https://t.co/J6N7YhQVg4 — Eva 'anderhalve meter' Quaeck 🕷🌈🐌🇪🇺 (@EvaQuaeck) May 10, 2021

Iemand anders vraagt zich af of de Kamer dit „als makke schapen” zal accepteren. „Het is een nieuwe schoffering richting de Kamer. Alweer”, wijzend op het staartje van de toeslagenaffaire. Toen bleek namelijk dat het kabinet met opzet informatie achterhield, om bewindslieden uit de wind te houden.



Rutte die geen rekenschap af wil leggen aan de Tweede Kamer maar wel bij Nieuwsuur. Het zal me benieuwen of de Tweede Kamer dit als makke schapen gaat accepteren. Het is een nieuwe schoffering richting de Kamer. Alweer. #RutteMoetWeg — Saleheim 🇳🇱 🌈 🌳 (@Saleheim) May 10, 2021

Benieuwd wat Rutte te zeggen heeft? Je hoort het vanavond om 21.30 uur bij Nieuwsuur.