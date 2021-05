Humberto-kijkers niet te spreken over uitzending van gisteravond

„Viel me zwaar tegen, ik kijk nooit meer”, is slechts één van de dingen die Humberto-kijkers over de uitzending van gisteravond te zeggen hebben. De laatste aflevering van de talkshow beviel ze niet zo, en zoals altijd trekken ze naar Twitter om er zeker van te zijn dat iedereen dat weet.

Gisteravond schoven onder meer Dirk Kuyt, Wesley Sneijder, Elske Doets (eigenaresse van een reisbureau) en David Jongen (bestuursvoorzitter van het Zuyderland Ziekenhuis) aan. Het ging, zoals vaak in talkshows de afgelopen tijd, over de ic-capaciteit, versoepelingen en reizen. Over dat laatste werd vooral met Doets gesproken. Maar kijkers vinden dat zij de indruk wekt dat zij vindt „dat haar branche het zwaarst getroffen is”.



We zitten al 14 maanden in de corona en nog steeds zit er een vrouw aan tafel die vindt dat haar branche het zwaarst getroffen is.#Humberto pic.twitter.com/6CZ6cCq9JK — Stijn Pouwelse (@StijnPouwelse) May 9, 2021

Het ging namelijk ook over wanneer we mogelijk weer kunnen reizen. Al maanden mogen we alleen voor noodzakelijke reizen naar het buitenland, maar de zomervakantie komt steeds dichterbij. Deze week komt het kabinet met een vernieuwd reisadvies daarvoor, liet demissionair zorgminister Hugo de Jonge onlangs weten. Iemand schrijft: „Nee mevrouw Doets, de politiek neemt u deze zomer niet af. Dat doet het virus. Nuance is key.”



Nee mevrouw #Doets, de politiek neemt u deze zomer niet af. Dat doet het virus. Nuance is key. #Humberto — Bob (@Bobvp1) May 9, 2021

Humberto-kijkers niet tevreden

De kijkers van Humberto gaan nog even verder over Doets: ze haken in op een uitspraak van haar, dat ziekenhuispersoneel toe is aan vakantie. Ze pleit dan ook voor het toestaan van vakanties, iets dat vanuit haar positie (eigenaresse van een reisbureau) begrijpelijk is. Maar kijkers zijn het daar niet helemaal mee eens. „Klopt Elske Doets, het personeel van ziekenhuizen is inderdaad toe aan vakantie. Wij allemaal, hoor! Maar is dat dan een reden om corona te gaan negeren?”



Klopt Elske Doets, het personeel van Zkh is idd toe aan vakantie. Wij allemaal, hoor! Maar is dat dan een reden om Corona te gaan negeren? Ik word een beetje moe van al die branche vertegenwoordigers, die doen alsof het hun allemaal opzettelijk wordt aangedaan #CORONA #humberto — Yvette Meessen (@YvetteM41) May 9, 2021

Eén iemand gaat wel heel ver en noemt de uitzending van gisteravond de „slechtste sinds tijden. Normaal zijn je uitzendingen beter”, richt hij zich tegen presentator Humberto Tan.



#Humberto Dit was vandaag de slechtste uitzending sinds tijden Humberto. Normaal zijn je uitzendingen beter. — Jan van Bemmel (@torenstad2015) May 9, 2021



#Humberto

Wat een giga kut programma !!! Viel me zwaar tegen! Kijk nooit meer !!! — rechter (@iusfinis) May 9, 2021

Maar gelukkig is er voor deze hele klaagzang ook een makkelijke oplossing: wegzappen. „Ik zie hier heel veel commentaren van mensen waarvan ik denk: doet je duim het niet? Zap”, stelt een Humberto-kijker dan ook voor.



Ik zie hier heeel veel commentaren van mensen waarvan ik denk: doet je duim het niet??? Zappppp #Humberto — Frederique🌷🐕🌷 (@Frederique0404) May 9, 2021

