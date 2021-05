Schaduwvakantie als vakantieplan B: ‘Vakantieparken, wees gewaarschuwd!’

En we hebben er weer een nieuw woord bij: schaduwvakantie! Heeft niets te maken met vakanties zonder zon, wel met ‘vakantieplan B’: vakanties die voor de zekerheid worden geboekt in Nederland, maar straks alsnog worden geannuleerd wanneer een vakantie naar het buitenland weer kan. Het woord leeft op social media en ABN Amro doet een waarschuwing.



https://twitter.com/JOLANDAGAAL/status/1391653720304332803

Je hoort het steeds meer om je heen. Vrienden, de buurman of andere bekenden die een ‘reisje Nederland’ hebben geboekt. Een huisje of stacaravan aan zee of in het bos bijvoorbeeld, om er toch maar even uit te zijn. Toch blijken mensen dit vaak als een plan B te zien, want als het ook maar weer even kan, zullen ze hun stacaravan op de Veluwe annuleren en inruilen voor een weekje Ibiza (of waar dan ook).

Vakantieparken en campings moeten dit jaar dan ook op hun hoede zijn voor deze ‘schaduwvakanties’, waarschuwt ABN Amro. Veel mensen hebben een vakantie in Nederland geboekt, maar veel zullen worden geannuleerd als een buitenlandse vakantie er toch wél in zit. Want die drang naar vakantie over de grens is sterk.

Schaduwvakantie

„Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen toch wel heel graag naar het buitenland willen”, zegt Ward van der Stee, die zich als analist bij ABN Amro richt op toerisme en consumentengedrag. „Wij willen bedrijven er daarom op attenderen dat zij hun annuleringsvoorwaarden op orde hebben, zodat zij straks niet met de schade achterblijven. Uit gesprekken met ondernemers horen wij dat zij zich daar toch wel een beetje zorgen om maken.”



https://t.co/htD9urNcZo — Ron Stoop (@RonStoop1) May 10, 2021

Verscherpte annuleringsvoorwaarden

Volgens de bank heeft het merendeel van de vakantieparken en campings inmiddels de annuleringsvoorwaarden aangescherpt. Dat betekent in de praktijk dat voor het boeken een aanbetaling wordt gevraagd en dat simpelweg ‘corona’ geen geldige reden meer is voor annulering.

Frank Oostdam, voorzitter van ANVR, de vereniging van reisorganisaties, kent het fenomeen schaduwvakantie nog niet. „Het is voor het eerst dat ik dit hoor. Maar uiteindelijk is het een kwestie van keuze”, vertelt hij aan RTL Nieuws. Hij relativeert de waarschuwing van de bank. „Als de consument door voortschrijdend inzicht nieuwe keuzes maakt, is dat prima als hij of zij zich maar aan de gemaakte afspraak houdt. Ook als dat gepaard gaat met annuleringskosten.”

‘Vakantieparken ramvol’

Laurens Taekema van Parkvakanties.nl, waar grote parken als Landal, Roompot en Center Parcs zijn aangesloten, denkt dat de soep niet zo heet gegeten zal worden, meldt de Gelderlander. „Er zullen vast een paar mensen zijn die dit bedacht hebben, maar die hebben dan wel echt hun best moeten doen. Denk aan voorwaarden van parken uitpluizen, alles goed timen met boekingsdata, en dergelijke.”

Bovendien valt er bij sommige vakantieparken helemaal niet te annuleren en kun je alleen omboeken. Hij verwacht dat de vakantieparken deze zomer hoe dan ook „ramvol” zullen zitten. „Voornamelijk met Nederlanders, maar als de regels wat versoepeld worden dan ook zeker met een substantiële groep Duitsers en Belgen.”

Reserveringen en prijzen

Dat de vakantiehuisjes en campings populair zijn, blijkt wel uit de data van leverancier van reserveringssystemen Stratech: bijna driekwart is geboekt. Vier op de tien Nederlanders gaf in april dan ook al aan in eigen land op vakantie te willen, zo blijkt uit een onderzoek van het Nederland Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). In januari waren dit nog drie op de tien Nederlanders. Overigens zijn de huurprijzen van vakantiehuisjes flink gestegen met gemiddeld 8 tot 13 procent en met uitschieters tot wel 25 procent, melden Parkvakanties.nl en tv-programma Radar.

Op social media worden intussen inventieve oplossingen bedacht.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.