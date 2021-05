Ophef om Caroline van BBB die een ‘hele domme opmerking’ maakt

Caroline van der Plas van Boerburgerbeweging (BBB, of ‘triple b’, zoals De Jonge het zei), is weer druk bezig op Twitter. Dit weekend sloeg ze een uitnodiging van het Eurovisie Songfestival af – wat mensen overigens een goede zet vonden – en gisteren postte ze een tweet waar ook wat ophef om is ontstaan. „3 procent van ons aardoppervlak is geschikt als landbouwgrond. Wordt nog wat als de hele wereld plantaardig moet gaan eten”, schrijft ze bij een foto van een landkaartje.

Ze reageert daarmee op ene Ruud, die op de kaart met groen heeft gemarkeerd waar landbouw mogelijk is. Mensen, en zelfs die-hard vleeseters, vallen nog net niet over elkaar heen vanwege hoe graag ze ‘Lientje’ willen laten weten dat ze fout zit. „Volgens mij zijn zelfs de vleeseters het nu niet eens met Caroline”, reageert iemand dan ook.



3 procent van ons aardoppervlak is geschikt als landbouwgrond. Wordt nog wat als de hele wereld plantaardig moet gaan eten. 😱 https://t.co/ACLRggQ3ai — Caroline van der Plas (@lientje1967) May 9, 2021

Caroline van der Plas over landbouwgrond

Ten eerste blijkt de kaart niet te kloppen. Iemand besloot namelijk steekproefsgewijs te testen of alle gebieden die geschikt zijn voor landbouw ook als groen zijn gemarkeerd. En wat blijkt? Niet dus. „Ik denk, ik kies eens een random plek uit waar geen groen is, om te controleren of je bewering klopt”, schrijft iemand bij een foto van Utah, op de oorspronkelijke kaart niet groen. Maar de Amerikaanse staat is juist geschikt voor landbouw. Iemand anders reageert: „Geen nepnieuws verspreiden Caroline.”



Geen nepnieuws verspreiden Caroline 😉 https://t.co/uYp6uUnmgS — Betsy (@Betsy16081) May 10, 2021



Deze redenering slaat echt als een tang op een varken..hoe denk je dat de dieren in de veeindustrie worden gevoed, beste Caroline,met lucht of zo? — Marije (@MarijeH1) May 10, 2021