Up-to-date het weekend in: het belangrijkste nieuws van 9 april in anderhalve minuut

Er was al veel te doen rondom het AstraZeneca-vaccin, maar het lijkt niet de enige prik met problemen te zijn. Er is voor het eerst een dode gemeld na het toedienen van het Nederlandse Janssen-vaccin. Of het door deze injectie komt is nog niet bekend. Koningshuizen wereldwijd zijn in rouw. Vandaag is prins Philip op 99-jarige leeftijd overleden. Over twee maanden zou hij de eeuw hebben volgemaakt. Prins Philip was geliefd in Groot-Brittanië, waar hij meer dan 70 jaar aan de zijde stond van de iconische queen Elizabeth. De KNVB en KNHB willen graag versoepelingen van de coronamaatregelen in hun takken van sport. De voetbal- en hockeybond zijn het er niet mee eens dat Nederlanders straks bier kunnen drinken op het terras, maar dat gezond voetballen in de buitenlucht er niet in zit. Daarom stuurden ze een brief naar de politiek. De politie is er klaar mee. In een jaar tijd verdubbelde het aantal online bedreigingen en intimidaties richting politieagenten. Ook is doxing booming: er worden grote bedragen geboden voor de adresgegevens van agenten. De politie wil dat het strafbaar wordt. Een lustopwekkende pil voor vrouwen. Klinkt als een gat in de markt, maar voor veel investeerders is het vooral een gat in de portemonnee. De pil kwam er nooit en het bedrijf erachter dreigt om te vallen. Onder meer John Ewbank, Tim en Tom Coronel, politici en andere investeerders hebben er miljoenen in zitten, die ze kwijt dreigen te raken.

