Voetbal en hockey willen versoepelingen sport: ‘Wél op terras zitten?’

De KNVB en de KNHB vragen de politiek om meer versoepelingen in de buitensport. De bonden dienen vandaag een brief in. Versoepelingen zijn volgens de voetbal- en hockeybond nodig om sporten onder volwassenen én kinderen aan te moedigen.

Voor de twee bonden is de rekensom snel gemaakt. „Niet sporten is ronduit ongezond, dat was al bekend. Coronabesmettingen vinden nauwelijks plaats in de buitenlucht, dat is inmiddels ook bewezen.” Precies daarom dringen zij met deze brief de politiek én de overheid aan om de buitensport verder los te laten. Zij vragen in het bijzonder om teamtraining ook boven de 27 jaar vrij te geven en jeugdwedstrijden tussen verschillende verenigingen toe te staan. Directeur amateurvoetbal bij de KNVB Jan Dirk van der Zee schetst: „Het is vreemd dat Nederland straks op het terras bier zit te drinken en één miljoen voetballers nog geen onderlinge wedstrijden kunnen spelen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

“Het is vreemd dat Nederland straks op het terras bier zit te drinken en één miljoen voetballers nog niet onderling wedstrijden kunnen spelen. Wij staan klaar om iedereen per direct veilig aan het voetballen te kunnen krijgen”, aldus @jdvdzee https://t.co/KtzKdxQssw — KNVB (@KNVB) April 8, 2021

Problemen bij sportverenigingen

Op dit moment traint een groot gedeelte van de hockeyers en voetballers zonder verdere restricties. Daarentegen zitten „honderdduizenden hockeyers en voetballers sinds oktober 2020 stil”, daarmee verwijzend naar de groep boven de 26 jaar. Deze situatie zou leiden tot verdere vervreemding van de sporten en de verenigingen. Sinds medio januari zijn onderlinge jeugdwedstrijden toegestaan. Desondanks zien de bonden dat die versoepeling inmiddels zijn werking verliest. „De rek is eruit bij verenigingen”, constateren de briefindieners. Als gevolg hiervan verliezen de verenigingen hun jonge leden en sporten ook kinderen dus minder.

Bestuur Jeugdzaken bij voetbalvereniging De Rotterdamse Leeuw (DRL) op Rotterdam-Zuid, Danny Spee, onderschrijft deze constateringen. „Ondanks dat we een groep enthousiastelingen hebben binnen de vereniging, hebben we met een heel groot deel geen contact.” Daarmee doelt hij op de groep ouder dan 26 jaar. „Dan is de kans groot dat deze groep vervreemd raakt van de vereniging.” Ook bij DRL worden wedstrijden gespeeld tussen jeugdelftallen. Desondanks ziet Spee dat de animo daarvoor afneemt. „De meeste jeugd tussen de 12 en 18 jaar komt voor de competitie.”

Onderzoeken buitensport

De bonden baseren zich ook op onderzoeken die uitwijzen dat besmettingen niet of nauwelijks bij buitensporten plaatsvinden. Daarbij stellen de KNVB en KNHB dat de ‘contacttijden’ bij hockey en voetbal maximaal een minuut zijn. Dit komt niet in de buurt van de minimaal 15 minuten die het RIVM voorschrijft. Daarnaast bieden de sportverenigingen een gecontroleerde en dus veilige haven. „Zeker nu het beter weer wordt, zullen veel mensen buiten actief worden. Onze verenigingen en trainers kunnen dit juist in goede banen leiden.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mentaal en fysiek gezond de #coronacrisis uitkomen 💪 Sport is de oplossing! Wil jij ook weer sporten?

Laat het weten via ➡️ #iedereenweersporten — NOC*NSF (@nocnsf) April 9, 2021

De brief komt in navolging van een bericht van het NOC*NSF. Gisteren riep de sportorganisatie met #iedereenweersporten op om meer sportmogelijkheden toe laten. De KNVB en KNHB zijn samen goed voor zo’n 1,5 miljoen leden. Daarmee vormen zij twee van de grootste sportbonden in Nederland.