Google-verslaving wordt vrouw bijna fataal: ‘Zocht soms acht, negen uur per dag’

Googelen wanneer je iets voelt, een pijntje hebt of je niet lekker voelt is zelden een goed idee. Voor je het weet diagnosticeer je jezelf met een ernstige ziekte, terwijl dat hoofdpijntje vanzelf wel over gaat. Een vrouw uit Engeland kan hier over meepraten. Ze deed zelfs een poging tot zelfdoding na verslaafd te zijn geraakt aan het googelen van symptomen.

Het begon bij de 28-jarige vrouw na de geboorte van haar eerste dochter. Ze vond een zwelling in haar lies en googelde wat het kon zijn. „Een fatale fout”, noemt de vrouw het bij The Daily Mail. „Die dag was ik zes uur lang non-stop aan het googelen, terwijl ik borstvoeding gaf, mezelf overtuigend dat ik lymfeklierkanker had.”

‘Acht, negen uur googlen naar symptomen’

De vrouw liet zich keer op keer onderzoeken en spendeerde honderden ponden aan privé-scans. Dat er elke keer niets werd gevonden hielp niet. „Ik schreef brieven aan mijn dochter en maakte fotoalbums voor later, gelovend in mijn waanideeën.” Het googelen werd er niet minder om en haar dagelijks leven leed eronder. „Op mijn slechtste dagen was ik acht, negen uur bezig met het opzoeken van symptomen. Na lymfeklierkanker dacht ik dat ik borstkanker had. Bijna elke vorm van kanker is wel langs gekomen.”

Waar deze angst en verslaving vandaan kwam, is moeilijk te zeggen. „Toen ik moeder werd, werd het opeens een verantwoordelijkheid om in leven te blijven. Ik zag mijn moeder haar moeder verliezen en wat het met haar deed. Dat heeft me getriggerd.” Uiteindelijk greep haar familie in en werd haar telefoon afgepakt. Ze kreeg zelfs afkickverschijnselen en paniekaanvallen, maar uiteindelijk verminderde de verslaving.

Poging tot zelfdoding

Toen ze haar tweede kind kreeg, een zoontje, ging het echter weer mis en begon opnieuw te googelen. Ze werd opgenomen en aan de diazepam gezet, maar deed een zelfmoordpoging toen haar zoontje zes dagen oud was. „Ik was ervan overtuigd dat ik een hersentumor- of aneurysma had en wilde niet dat mijn familie me dood zou vinden.”

Inmiddels heeft de vrouw professionele hulp gehad en nu gaat het een stuk beter met haar. Ze probeert gezond te leven, doet aan mindfulness en heeft korte lijnen naar professionele hulp. „Het bereiken van dat absolute dieptepunt heeft mijn ogen geopend.” Met haar verhaal probeert ze lotgenoten te helpen.

Denk je aan zelfmoord? Heb je nu hulp nodig? Chat of bel 113 of gratis 0800-0113.