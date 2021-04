BN’ers en bekende zakenlieden investeerden in geflopte ‘lustpil’ voor vrouwen

Een groep bekende Nederlanders en prominente zakenlieden investeerden in twee lustpillen voor vrouwen, die nooit ter wereld kwamen. Deze geldschieters dreigen miljoenen euro’s te verliezen. Onder hen zijn onder meer componist John Ewbank en de coureur-broers Tim en Tom Coronel.

Dat schrijft De Volkskrant vandaag. Een groot deel van de investeerders beschikt over een plekje in de Quote 500, de rijksten van Nederland. Wie dat zijn? Onder meer de familie Companjen van Bakker Bart, ex-topman afvalverwerker Van Gansewinkel Ruud Sondag, ING-topman en Ahold-commissaris Jan Hommen en ict-miljonair Marcel Stolk. Maar ook politieke gezichten investeerden in de pil. Zo zijn Forum voor Democratie-Kamerlid Olaf Ephraim en VVD-prominent en zakenman Cees Meeuwis ook belangrijke geldschieters.

Overheidsorganen investeerden ook

Daarnaast dreigen ook de Rijksoverheid en de provincie Flevoland grof geld te verliezen omdat zij ooit aandelen kochten. Wetenschapper Adriaan Tuiten beloofde in 2013 al gouden bergen met zijn ‘vrouwelijke Viagra’. Zijn bedrijf Emotional Brain is dan ook de ontwikkelaar van het lustmedicijn, maar staat nu aan de rand van een faillissement.

Maar liefst 42 miljoen euro investeerden de betrokken partners in Emotional Brain. Volgens De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) , het overheidsorgaan dat investeerde, zit er „altijd risico aan dit soort investeringen”.

Lustpil om mensen te helpen

Over de beruchte lustpil wordt al een aantal jaren gepraat en dat zorgde voor behoorlijk wat kritiek. Maar de pillen zijn nooit op de markt gebracht. Tuiten wijt het zelf aan „tegenwerkingen”, maar betrokkenen noemen het vooral „mismanagement en amateurisme”.

In een reactie aan De Volkskrant laat Tuiten weten dat hij zich niet herkent in de aantijgingen en claimt hij dat hij „vooral zijn onderzoeken doet om mensen te helpen”.