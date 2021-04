Eerste dode na toediening Janssen-vaccin, verband met prik nog onduidelijk

Een persoon die het Nederlandse Janssen-vaccin tegen corona heeft gekregen, is overleden. Na het vaccin kreeg de persoon last van bloedstolsels en daaraan is deze persoon overleden. De klachten en het overlijden toonden hetzelfde beeld als iemand die overleed na het ontvangen van het AstraZeneca-vaccin.

Volgens het Europees Geneesmiddelenbureau EMA zijn er tot dusver vier mensen bekend die na het ontvangen van het Janssen-vaccin bloedstolsels, oftewel trombose, kreeg en een laag aantal bloedplaatjes. Dat is volgens het EMA een aantal dat binnen de verwachtingen lag. Drie van die vier personen komen uit de Verenigde Staten. Waar de overleden persoon woonde en hoe oud hij of zij was, is vooralsnog niet bekend.

11 miljoen Janssen-vaccins onderweg

Het Janssen-vaccin is ontwikkeld in Leiden en wordt in verschillende landen al gebruikt. Het grote verschil tussen het Janssen-vaccin en andere vaccins is dat de Nederlandse prik al na één dosis genoeg bescherming geeft. Tot dusver waren er nog geen sterfgevallen bekend na het prikken met het Janssen-vaccin. Het is nog niet bekend of het overlijden direct te linken is aan het toedienen van het vaccin. Daar is nu een onderzoek naar gestart.

Het vaccin wordt in Nederland nog niet gebruikt, maar de eerste doses worden naar verwachting deze maand geleverd. Nederland heeft een bestelling van 11 miljoen prikken staan, waarmee dus 11 miljoen mensen mee kunnen worden gevaccineerd. Of het sterfgeval invloed heeft op het gebruik van het Janssen-vaccin is nog niet bekend. Na meerdere overlijdens wereldwijd na een AstraZeneca-vaccin werd in Nederland de vaccinatie met dat middel voorlopig stopgezet.

Mogelijk nieuwe bijwerkingen AstraZeneca

De EMA blijft alle vaccins aanhoudend onderzoeken op eventuele bijwerkingen. Zo zijn er voor het AstraZeneca-vaccin mogelijk nieuwe bijwerkingen gevonden. Vijf mensen kregen na toediening last van lekkages in haarvaten, wat kan leiden tot zwellingen en een lage bloeddruk. Wel benadrukt het Geneesmiddelenbureau dat de kans op overlijden door het coronavirus nog steeds vele malen groter is dan overlijden door een vaccin.