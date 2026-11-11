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Mysterie rond nieuwe Sinterklaas zorgt opnieuw voor kijkcijferrecord

Het mysterie rond de nieuwe Sinterklaas houdt Nederland flink bezig. De tweede aflevering van het Sinterklaasjournaal trok gisteravond nog meer kijkers dan de eerste aflevering op maandag. Bijna 2,33 miljoen mensen zaten voor de televisie om te ontdekken wie dit jaar de mijter opzet. Maar voorlopig blijft de identiteit van de nieuwe goedheiligman geheim.

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Het Sinterklaasjournaal is pas twee dagen onderweg, maar de kijkcijfers schieten nu al door het dak. Maandag stemden volgens kijkcijferanalist Tina Nijkamp maar liefst 2,30 miljoen mensen af op de eerste aflevering, waarmee het populaire kinderprogramma een kijkcijferrecord vestigde.

Een dag later werd dat record alweer verbroken. Volgens voorlopige cijfers van het Nationaal Media Onderzoek (NMO) keken gisteravond bijna 2,33 miljoen mensen naar de tweede aflevering. Dat zijn zo’n 30.000 kijkers meer dan een dag eerder.

Wie wordt de nieuwe Sinterklaas?

De enorme belangstelling lijkt voor een belangrijk deel te maken te hebben met de vraag wie dit jaar in de huid van Sinterklaas kruipt. In september maakte omroep NTR bekend dat een nieuwe acteur de rol van de goedheiligman zou overnemen. Daarmee komt een einde aan een tijdperk, want Stefan de Walle speelde Sinterklaas sinds 2011 en was vijftien jaar lang het vertrouwde gezicht van de goedheiligman in het Sinterklaasjournaal en tijdens de landelijke intocht. Hij nam de rol destijds over van Bram van der Vlugt, die daarvoor jarenlang Sinterklaas vertolkte.

Wie De Walle opvolgt, is nog altijd niet bekendgemaakt. Ook tijdens de tweede aflevering kregen kijkers geen antwoord op die vraag. Het geheim rond de nieuwe hoofdrolspeler zorgt ervoor dat er dit jaar meer te ontdekken valt dan alleen de gebruikelijke avonturen van Sinterklaas en zijn Pieten. Kijkers willen natuurlijk ook weten wie straks met de staf en de mijter verschijnt.

Grote belangstelling verwacht voor intocht

Het Sinterklaasjournaal staat er al jaren om bekend dat het met spannende verhaallijnen en onverwachte gebeurtenissen toewerkt naar de landelijke intocht. Dit jaar komt daar het mysterie rond de identiteit van de nieuwe Sinterklaas bij. De hoge kijkcijfers laten zien dat de belangstelling voor het programma groot is, en niet alleen onder kinderen. Ook volwassenen zijn nieuwsgierig naar de opvolger van De Walle.

Volgens kijkcijferanalist Tina Nijkamp is de kans groot dat de nieuwe Sinterklaas pas tijdens de landelijke intocht van zaterdag voor het eerst te zien zal zijn. Ze verwacht dat ook die uitzending bijzonder veel kijkers zal trekken. Of de NTR de identiteit van de nieuwe acteur inderdaad tot zaterdag geheim weet te houden, moet nog blijken. Voorlopig blijft het dus gissen wie de opvolger van Stefan de Walle wordt, maar één ding is duidelijk. Het mysterie levert het Sinterklaasjournaal nu al recordaantallen kijkers op.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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