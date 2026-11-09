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Waterschapsbelasting stijgt in 2027 opnieuw: zoveel meer betalen huurders en huiseigenaren

De waterschapsbelasting stijgt in 2027 naar verwachting met gemiddeld 7 procent. Een alleenwonende huurder betaalt daardoor zo’n 15 euro extra, een voorbeeldhuishouden met een koopwoning 35 euro. Dat blijkt uit ramingen van de Unie van Waterschappen.

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Maar ook andere Nederlanders krijgen te maken met een stijging: voor agrariërs en natuurbeheerders komt er zelfs 7,5 procent bovenop. De Unie van Waterschappen verwacht dat op basis van de voorstellen die in de 21 waterschappen op tafel liggen.

Huurders betalen 228 euro, voorbeeldhuishouden met koopwoning 535 euro

Wie alleen woont in een huurhuis, gaat volgend jaar gemiddeld 228 euro meer waterschapsbelasting betalen, 15 euro meer dan dit jaar. Voor een huishouden met een koopwoning met een WOZ-waarde van 370.000 euro stijgt de belasting met gemiddeld 35 euro, naar 535 euro. Het gaat volgens de waterschapskoepel om een indicatie, schrijft Hart van Nederland.

Hoeveel belasting iemand betaalt, hangt af van de woonplaats en de samenstelling van het huishouden. Rond 1 maart ontvangen alle eigenaren en gebruikers van woningen, gebouwen en grond hun belastingaanslag.

Waarom stijgt de waterschapsbelasting sinds 2023 zo sterk?

“Een rekening op de mat krijgen is nooit fijn”, zegt Floor Wissing-Kunst, bestuurslid financiën bij de Unie. Maar ze zegt ook wat daar tegenover staat: “Waterschappen doen er alles aan om schade en overlast te voorkomen, zodat we Nederland veilig en leefbaar houden tegen de laagste maatschappelijke kosten.”

Jarenlang bleef de stijging van de waterschapsbelasting steeds beperkt tot enkele euro’s. Sinds 2023 komen er ieder jaar echter tientallen euro’s bij. Deels door de fors gestegen energiekosten, maar ook omdat de schappen moeten inspelen op de klimaatverandering.

Waterschappen investeren ook in bescherming tegen stroomuitval en cyberaanvallen

“Het werk van de waterschappen kent grote uitdagingen”, zegt het bestuurslid. “Afgelopen zomer liet het duidelijk zien: extreem weer zet het werk van de waterschappen onder druk. Droge perioden, waarin voldoende zoetwater niet vanzelfsprekend is, wisselen af met perioden met veel regen. We investeren om de dijken veilig te houden. Ook nemen we maatregelen voor schoon water en om afvalwater steeds beter te zuiveren.”

De waterschappen bereiden zich ook voor op bijvoorbeeld langdurige stroomuitval of een aanval op hun digitale systemen. “Het is belangrijk dat waterschappen hun werk ook bij verstoringen kunnen blijven doen. Zodat de gemalen en rioolwaterzuiveringen water kunnen blijven verwerken en de digitale systemen veilig zijn”, aldus Wissing-Kunst.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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